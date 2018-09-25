Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Ухане, одолев 232-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8), сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила два часа.

Дарья один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов. На счету ее соперницы - три двойные ошибки и пять брейков. В третьем сете китаянка подавала на матч при счете 5:3, но проиграла гейм. Дарья не реализовала подачу на матч при счете 6:5. На тай-брейке россиянка отыграла четыре матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Касаткина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния, 1) - Доминика Цибулкова (Словакия).