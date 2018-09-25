Минсельхоз региона возглавит Николай Абашин

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным, в ходе которой предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.

Напомним, во время своего визита в район в июле этого года глава региона отметил положительную динамику в развитии отрасли сельского хозяйства и привлечении инвестиций.

"Я уверен, что ваш опыт может быть применен и тиражирован на территории всей Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона обозначил первоочередные задачи: это поддержка и развитие сферы животноводства. На этом новому руководству профильного ведомства необходимо сконцентрировать свои усилия. Дополнительные меры потребуются для того, чтобы увеличить показатель обеспеченности продовольствием жителей региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: в настоящий момент рассматривается ряд масштабных инвестиционных проектов.

"Мы сделали первые шаги, у нас уже есть договоренность с крупнейшими инвесторами. Нужна системная, разумная работа. Работа ежедневная, без громких рапортов. Должно быть желание достичь результатов", - рассказал Дмитрий Азаров.

Многое предстоит сделать для укрепления перерабатывающей отрасли. Остаются актуальными вопросы развития растениеводства.

"Понимаю всю ответственность и те задачи, которые поставлены в важнейшей сфере экономики - сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин, об этом говорили вы в своем послании. Должен отметить не самое простое состояние отрасли, особенно в животноводстве. Но я считаю, что в рамках разработанной с вашей подачи стратегии, при непосредственной вашей поддержке, правительства, депутатского корпуса, понимании этой задачи самими аграриями, совместными силами мы их решим", - отметил Николай Абашин.

Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил готовность к работе на благо региона.

Николай Абашин возглавлял Кинельский район с 2008 года. Новый глава района будет выбран по итогам конкурса, который состоится 26 сентября.

С февраля 2016 г. минсельхозом руководил Алексей Попов.