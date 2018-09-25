Минсельхоз региона возглавит Николай Абашин

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным, в ходе которой предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона.
Напомним, во время своего визита в район в июле этого года глава региона отметил положительную динамику в развитии отрасли сельского хозяйства и привлечении инвестиций.
"Я уверен, что ваш опыт может быть применен и тиражирован на территории всей Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона обозначил первоочередные задачи: это поддержка и развитие сферы животноводства. На этом новому руководству профильного ведомства необходимо сконцентрировать свои усилия. Дополнительные меры потребуются для того, чтобы увеличить показатель обеспеченности продовольствием жителей региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: в настоящий момент рассматривается ряд масштабных инвестиционных проектов.
"Мы сделали первые шаги, у нас уже есть договоренность с крупнейшими инвесторами. Нужна системная, разумная работа. Работа ежедневная, без громких рапортов. Должно быть желание достичь результатов", - рассказал Дмитрий Азаров.
Многое предстоит сделать для укрепления перерабатывающей отрасли. Остаются актуальными вопросы развития растениеводства.
"Понимаю всю ответственность и те задачи, которые поставлены в важнейшей сфере экономики - сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. Об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин, об этом говорили вы в своем послании. Должен отметить не самое простое состояние отрасли, особенно в животноводстве. Но я считаю, что в рамках разработанной с вашей подачи стратегии, при непосредственной вашей поддержке, правительства, депутатского корпуса, понимании этой задачи самими аграриями, совместными силами мы их решим", - отметил Николай Абашин.
Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и выразил готовность к работе на благо региона.
Николай Абашин возглавлял Кинельский район с 2008 года. Новый глава района будет выбран по итогам конкурса, который состоится 26 сентября.
С февраля 2016 г. минсельхозом руководил Алексей Попов.
Николай Абашин родился 6 декабря 1961 года в с. Сырейка Кинельского района. По образованию - агроном. Работает в отрасли с 1984 года. Имеет богатый опыт административной работы. С 2006 по 2008 гг. занимал должность главы сельского поселения Георгиевка. С 2008 года - глава Кинельского района. В этот период муниципалитет стабильно удерживал лидирующие позиции в отрасли сельского хозяйства, промышленного производства и привлечении инвестиций. На территории района успешно работают крупные предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей: филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", СПК (колхоз) имени Куйбышева, ООО "Орикс", ООО "СХП "Экопродукт". Кинельский район под руководством Николая Абашина неоднократно занимал первое место в рейтинге оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области.