Похитителю выделенных на ремонт дорог 9 млн руб. вынесли приговор

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор гендиректору "Гипрострой-Самара" Сергею Кочеткову.
"Подсудимый полностью признал вину, ущерб — около 9 млн рублей — возместил, — рассказал журналисту Волга Ньюс зампрокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков. — Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года".
Напомним, ранее сотрудники УФСБ по Самарской области узнали о предполагаемом похищении 9 млн руб. при ремонте двух районных дорог и трассы.
По версии силовиков, в 2015 г. правительство Самарской области постановило выделить больше 90 млн руб. в рамках госпрограммы на ремонт моста через железную дорогу на ул. Чапаева и ремонт дороги на ул. Советской в Безенчуке. Администрация Безенчука заключила контракт с АО "Гипрострой-Самара".
Гендиректор "Гипрострой-Самара" Сергей Кочетков, по версии следствия, решил деньги похитить. Для этого он весной 2016 г. предоставил в администрацию Безенчукского района ложную информацию о предоставлении "технологических окон" в графике движения поездов, поддельные документы. Администрация по этим документам перечислила больше 5,3 млн руб., которые, предположительно, гендиректор присвоил.
Кроме того, выяснилось, что в декабре 2015 г. гендиректор компании предоставил в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при ремонте трассы Самара — Бугуруслан сведения, не соответствующие действительности. На основании этих данных он, предположительно, незаконно получил более 3,6 млн рублей.
Были возбуждены два уголовных дела по подозрению Кочеткова в мошенничествах в особо крупном размере.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.