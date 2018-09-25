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Суды Происшествия

Похитителю выделенных на ремонт дорог 9 млн руб. вынесли приговор

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары вынес приговор гендиректору "Гипрострой-Самара" Сергею Кочеткову.

"Подсудимый полностью признал вину, ущерб — около 9 млн рублей — возместил, — рассказал журналисту Волга Ньюс зампрокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков. — Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года".

Напомним, ранее сотрудники УФСБ по Самарской области узнали о предполагаемом похищении 9 млн руб. при ремонте двух районных дорог и трассы.

По версии силовиков, в 2015 г. правительство Самарской области постановило выделить больше 90 млн руб. в рамках госпрограммы на ремонт моста через железную дорогу на ул. Чапаева и ремонт дороги на ул. Советской в Безенчуке. Администрация Безенчука заключила контракт с АО "Гипрострой-Самара".

Гендиректор "Гипрострой-Самара" Сергей Кочетков, по версии следствия, решил деньги похитить. Для этого он весной 2016 г. предоставил в администрацию Безенчукского района ложную информацию о предоставлении "технологических окон" в графике движения поездов, поддельные документы. Администрация по этим документам перечислила больше 5,3 млн руб., которые, предположительно, гендиректор присвоил.

Кроме того, выяснилось, что в декабре 2015 г. гендиректор компании предоставил в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при ремонте трассы Самара — Бугуруслан сведения, не соответствующие действительности. На основании этих данных он, предположительно, незаконно получил более 3,6 млн рублей.

Были возбуждены два уголовных дела по подозрению Кочеткова в мошенничествах в особо крупном размере.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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