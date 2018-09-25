Похитителю выделенных на ремонт дорог 9 млн руб. вынесли приговор

Суд Октябрьского района Самары вынес приговор гендиректору "Гипрострой-Самара" Сергею Кочеткову.

"Подсудимый полностью признал вину, ущерб — около 9 млн рублей — возместил, — рассказал журналисту Волга Ньюс зампрокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков. — Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года".

Напомним, ранее сотрудники УФСБ по Самарской области узнали о предполагаемом похищении 9 млн руб. при ремонте двух районных дорог и трассы.

По версии силовиков, в 2015 г. правительство Самарской области постановило выделить больше 90 млн руб. в рамках госпрограммы на ремонт моста через железную дорогу на ул. Чапаева и ремонт дороги на ул. Советской в Безенчуке. Администрация Безенчука заключила контракт с АО "Гипрострой-Самара".

Гендиректор "Гипрострой-Самара" Сергей Кочетков, по версии следствия, решил деньги похитить. Для этого он весной 2016 г. предоставил в администрацию Безенчукского района ложную информацию о предоставлении "технологических окон" в графике движения поездов, поддельные документы. Администрация по этим документам перечислила больше 5,3 млн руб., которые, предположительно, гендиректор присвоил.

Кроме того, выяснилось, что в декабре 2015 г. гендиректор компании предоставил в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области при ремонте трассы Самара — Бугуруслан сведения, не соответствующие действительности. На основании этих данных он, предположительно, незаконно получил более 3,6 млн рублей.

Были возбуждены два уголовных дела по подозрению Кочеткова в мошенничествах в особо крупном размере.