Самарцы смогут пожертвовать продукты нуждающимся не отходя от кассы

Уже в эту субботу, 29 сентября в Самаре состоится общегородской продовольственный марафон "Корзина доброты". Любой желающий сможет пожертвовать продукты нуждающимся прямо в магазине, совершая покупки для собственных нужд. В акции участвуют магазины копании X5 Retail Group, это все "Пятерочки", "Перекрестки" и "Карусели" Самары.

В ходе марафона волонтеры фонда соберут продукты для пожилых людей, живущих в деревнях, селах и малых городах Самарской области. Организаторами акции выступили фонд продовольствия "Русь" совместно с Министерством социально-демографической политики Самарской области, Самарской Епархией РПЦ и НКО "Родные люди". Для того, чтобы сделать пожертвование, достаточно прийти в один из магазинов ритейлера 29 сентября с 8:00 до 18:00, купить нескоропортящиеся продукты в том объеме, который посчитаете нужным, и оставить их волонтерам за кассами. Жертвовать в рамках акции можно крупы, муку, масло, овощные, фруктовые, рыбные консервы, сладости, чай.

"Эта акция пройдет почти во всех муниципалитетах нашей губернии, — рассказала и. о. руководителя департамента организации соцобслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Светлана Петрова. — Список нуждающихся лиц формировался исходя из критериев нуждаемости людей пожилого возраста, в него вошли порядка 600 человек. Это инвалиды, пенсионеры и одиноко проживающие пожилые люди, которые получают бесплатное социальное обслуживание, а дому".

"Мы предоставляем 244 площадки в рамках проекта, — рассказал Евгений Дутов, директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятерочка". — Из них 218 "Пятерочек", 21 "Перекресток" и пять "Каруселей". От X5 Retail Group в субботу в формировании корзин доброты будут участвовать более 300 волонтеров. Кроме того наша компания пожертвует дополнительно 30% от всех собранных самарцами продуктов".

Кроме 600 пенсионеров из списка департамента "корзину доброты" получат еще и нуждающиеся, о которых фонду сообщила Самарская Епархия РПЦ. "Акция проводится уже три года, — рассказала член управляющего совета Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова. — В 2015 году в ней участвовал только один магазин, сегодня мы уже подключаем более 200 торговых точек и проводим акцию в разных городах. На самарском марафоне мы планируем развезти около тысячи "корзин доброты".