Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Ухане, в трех партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову со счетом 3:6, 6:3, 6:3, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала пять из 21 брейк-пойнта. На счету ее соперницы два эйса, 10 двойных ошибок и три брейка.

За выход в полуфинал соревнований Анастасия поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей 16-й номер посева.