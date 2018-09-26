Кинельский район возглавил Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, депутаты собрания представителей Кинельского района на внеочередном заседании подвели итоги конкурса по определению главы муниципалитета.
Победителем конкурса был признан Сергей Колесник, возглавляющий МБУ "Управление обслуживания и муниципального хозяйства" Кинельского района.
Напомним, Николай Абашин, руководивший Кинельским районом с 2008 года, возглавит минсельхоз Самарской области.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.