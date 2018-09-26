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Муниципалитеты Власть и политика

Кинельский район возглавил Сергей Колесник

КИНЕЛЬ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 сентября, депутаты собрания представителей Кинельского района на внеочередном заседании подвели итоги конкурса по определению главы муниципалитета.

Победителем конкурса был признан Сергей Колесник, возглавляющий МБУ "Управление обслуживания и муниципального хозяйства" Кинельского района.

Напомним, Николай Абашин, руководивший Кинельским районом с 2008 года, возглавит минсельхоз Самарской области.

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