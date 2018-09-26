Кинельский район возглавил Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, депутаты собрания представителей Кинельского района на внеочередном заседании подвели итоги конкурса по определению главы муниципалитета.

Победителем конкурса был признан Сергей Колесник, возглавляющий МБУ "Управление обслуживания и муниципального хозяйства" Кинельского района. Напомним, Николай Абашин, руководивший Кинельским районом с 2008 года, возглавит минсельхоз Самарской области.