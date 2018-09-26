В Самаре объявлен конкурс на лучшую фотографию, посвященную чемпионату мира по футболу

Конкурс называется "Моя Самара - мой чемпионат!", его организатором является дума областного центра.

Цель проведения конкурса - поддержка талантливых фотолюбителей, творчество которых направлено на пропаганду здорового образа жизни и спорта. Участие в нем могут принять совершеннолетние жители Самары и других городов страны, не являющиеся профессиональными фотографами.

Творческое состязание проводится по пяти номинациям. В номинацию "О, спорт - ты жизнь" представляются фотографии, отражающие многообразие футбольных эмоций. Вторая номинация - "Вдохновленные Самарой". Здесь будут соперничать авторы снимков, отражающих красоту столицы региона в дни проведения ЧМ-2018. "Праздник в фокусе" - в эту номинацию принимаются фотоработы с разнообразных культурно-массовых мероприятий, прошедших в Самаре в дни чемпионата. Номинация, посвященная туристам, посетившим столицу губернии в период проведения мундиаля, носит название "Все страны в гости к нам". Наконец, пятая номинация - "Самара глазами гостей". Кроме того, по решению конкурсной комиссии может быть предусмотрена специальная номинация.

Победители и призеры в каждой из пяти номинаций определяются отдельно среди жителей Самары и среди остальных участников.

Согласно правилам участия, авторы представляют оригиналы фотографий на USB-накопителях или по электронной почте fotokonkurs@gordumasamara.ru (в цифровом формате). Файлы предоставляются в формате ipeg, от 2800 пикселей по длинной стороне и от 2000 пикселей по узкой. Для объективной оценки участники не должны указывать свое имя ни на снимке, ни в его названии, ни в EXIF-данных к фотографиям. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных знаков, подписей и прочих элементов, позволяющих определить авторство. Снимки должны быть сделаны именно в дни проведения ЧМ, то есть с 14 июня по 15 июля.

К работам прилагается информация о месте и дате фотосъемки. Описание работы приветствуется, но не является обязательным. Работы, представленные на конкурс в неприемлемом качестве, к рассмотрению не принимаются. Подать заявку на участие можно в срок до 22 октября включительно.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать ФИО участника, возраст, род занятий, контактные данные; приложения (фотоработы на электронном носителе, если нет возможности отправить их по электронной почте); сведения о фотоработах (название, место и дата фотосъемки).

Место подачи материалов: Самара, ул. Куйбышева, 124. Электронная почта fotokonkurs@gordumasamara.ru. Контактный телефон 8 (846) 340-03-65, ответственное лицо - Анастасия Олеговна Исичко.

По мере поступления заявок фотографии выкладываются на официальном сайте думы городского округа Самара в разделе "Фотоконкурс "Моя Самара - мой чемпионат!" Присланные фотографии могут также использоваться в официальных аккаунтах самарского парламента в социальных сетях.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте думы в разделе "Фотоконкурс "Моя Самара - мой чемпионат!" или по указанному выше телефону.

Алексей Дегтев, председатель думы Самары:

- В этом году Самара стала одним из городов - организаторов мирового чемпионата по футболу. Это позволило преобразить столицу региона, сделать ее жизнь яркой, насыщенной событиями. Уверен, самарцы и гости нашего города сделали немало интересных фотоснимков, запечатлели самые яркие эмоции ЧМ. Давайте вместе окунемся в летние воспоминания и вернемся к этому историческому для нас событию!