Музей им. Алабина расскажет о загадках наскальной живописи

В четверг, 27 сентября, в 18:00, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142, 2 этаж) состоится лекция из цикла Утро искусства", посвященная загадкам наскальной живописи (12+), сообщила пресс-служба СОУНБ.
Лектор-искусствовед Яна Травкина познакомит слушателей с самыми яркими памятниками древности, относящимися к каменному веку. Эти рисунки — "классика" первобытного искусства. История их открытия порой напоминает детективные приключения или драму.
В ходе лекции будут рассмотрены самые ранние изображения, представления древнего человека об устройстве мира, а также любопытные научные теории о том, как изобразительное искусство появилось и для чего необходимо обществу.
Лекция предназначена для широкого круга слушателей, которые хотят узнать что-то новое или расширить свои представления об искусстве и его истоках.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.