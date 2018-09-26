Музей им. Алабина расскажет о загадках наскальной живописи

В четверг, 27 сентября, в 18:00, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142, 2 этаж) состоится лекция из цикла Утро искусства", посвященная загадкам наскальной живописи (12+), сообщила пресс-служба СОУНБ.

Лектор-искусствовед Яна Травкина познакомит слушателей с самыми яркими памятниками древности, относящимися к каменному веку. Эти рисунки — "классика" первобытного искусства. История их открытия порой напоминает детективные приключения или драму.

В ходе лекции будут рассмотрены самые ранние изображения, представления древнего человека об устройстве мира, а также любопытные научные теории о том, как изобразительное искусство появилось и для чего необходимо обществу.

Лекция предназначена для широкого круга слушателей, которые хотят узнать что-то новое или расширить свои представления об искусстве и его истоках.