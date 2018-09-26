Дмитрий Орлов: "Принятые губернатором решения способны качественно изменить работу исполнительной власти"

Во вторник, 25 сентября, вступили в силу изменения в структуре правительства Самарской области, инициированные губернатором Дмитрием Азаровым. Был создан департамент ценового и тарифного регулирования, департаменты туризма и молодежной политики вошли в состав, соответственно, минкульта и минобра. Также было сокращено число зампредов правительства. Политолог Дмитрий Орлов считает, что эти изменения сделают работу исполнительной власти региона эффективнее.

"У губернатора Дмитрия Азарова накоплен большой опыт работы в различных уровнях власти, позволяющий ему выстраивать сегодня грамотную систему управления, - отметил политолог. - В основе инициированных губернатором изменений в структуре правительства заложены два принципа - оптимизация и эффективность. Оптимизация - это ликвидация параллельных и дублирующих ведомств, неэффективных управлений, устранение должностей и "структур-пустышек". Принцип эффективности подразумевает, что каждое ведомство должно работать с максимальной отдачей, насколько это возможно, исходя из его назначения. Принятые губернатором структурные и кадровые решения способны качественно изменить работу исполнительной власти Самарской области".