Правительству Самарской области прописали новую структуру

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, в котором закреплена новая структура исполнительной власти в регионе.
Документ предусматривает образование в структуре областного правительства департамента ценового и тарифного регулирования с передачей ему соответствующих полномочий министерства экономического развития, инвестиций и торговли, а также министерства энергетики и ЖКХ.
Два департамента, ранее не входивших в структуру министерств, согласно постановления теряют самостоятельность. Так, департамент туризма будет присоединен к министерству культуры, а департамент молодежной политики - к министерству образования и науки.
Управление по контролю в сфере закупок будет преобразовано в государственную инспекцию финансового контроля с передачей соответствующих полномочий, находившихся ранее у минфина.
Также предусматривается сокращение числа заместителей председателя правительства. Теперь первый вице-губернатор - председатель правительства будет иметь в подчинении одного первого заместителя, двух заместителей и одного заместителя - руководителя департамента информационных технологий и связи.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Напомним, изменения в структуре областного правительства были утверждены на заседании Самарской губернской думы 24 сентября.
"У нас восемь заместителей председателя правительства, практически каждый министр - зампред, - отметил на заседании думы Дмитрий Азаров. - Совершенно непонятно, зачем нужна такая структура. Предполагается сохранение трех освобожденных заместителей председателя по трем направлениям - социальная политика, экономика, инфраструктура. Мы многое говорим о привлечении инвестиций, но большие сложности у нас возникают на уровне межведомственного взаимодействия. Решением этого вопроса и займется вице-премьер по инфраструктуре".
Последние комментарии
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
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