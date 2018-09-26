16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Сойфер: "Дмитрию Азарову нужна сильная команда" Дмитрий Орлов: "Принятые губернатором решения способны качественно изменить работу исполнительной власти" Кинельский район возглавил Сергей Колесник Правительству Самарской области прописали новую структуру Общественная палата Самарской области отметила 10-летний юбилей

Власть и политика

Виктор Сойфер: "Дмитрию Азарову нужна сильная команда"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Во вторник, 25 сентября, вступили в силу изменения в структуре правительства Самарской области, инициированные губернатором Дмитрием Азаровым. Был создан департамент ценового и тарифного регулирования, департаменты туризма и молодежной политики вошли в состав, соответственно, минкульта и минобра. Также было сокращено число зампредов правительства. Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что кадровые и структурные решения губернатора необходимы для выполнения задач, которые на летних стратегических сессиях поставили перед правительством жители региона.

В сессиях участвовали жители всех 37 муниципальных образований, общественные организации. Обсуждение велось в рамках муниципальных стратегических сессий, включая первичный уровень местного самоуправления - поселенческий. За последние месяцы представители органов власти разного уровня провели сотни встреч с жителями конкретных территорий, приняли тысячи вопросов и обращений, по многим из них уже есть конкретные решения, но много задач еще предстоит выполнить.

"Дмитрий Игоревич Азаров целый год проработал врио губернатора. Думаю, что за это время у него сложилась определенная модель управления регионом. Он выстраивает структуру и принимает кадровые решения, исходя из состояния дел в губернии, - сказал Виктор Сойфер. - Развитие региона обсуждалось с жителями на прошедших в течение лета стратегических сессиях, на которых люди поставили перед губернатором серьезные задачи. Чтобы их выполнить, Дмитрию Азарову нужна сильная команда. Подбор команды - это очень важный и ответственный процесс".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

В Самаре ООО "Газпром трансгаз Самара" празднует юбилей

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30