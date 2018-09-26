Виктор Сойфер: "Дмитрию Азарову нужна сильная команда"

Во вторник, 25 сентября, вступили в силу изменения в структуре правительства Самарской области, инициированные губернатором Дмитрием Азаровым. Был создан департамент ценового и тарифного регулирования, департаменты туризма и молодежной политики вошли в состав, соответственно, минкульта и минобра. Также было сокращено число зампредов правительства. Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер считает, что кадровые и структурные решения губернатора необходимы для выполнения задач, которые на летних стратегических сессиях поставили перед правительством жители региона.

В сессиях участвовали жители всех 37 муниципальных образований, общественные организации. Обсуждение велось в рамках муниципальных стратегических сессий, включая первичный уровень местного самоуправления - поселенческий. За последние месяцы представители органов власти разного уровня провели сотни встреч с жителями конкретных территорий, приняли тысячи вопросов и обращений, по многим из них уже есть конкретные решения, но много задач еще предстоит выполнить.

"Дмитрий Игоревич Азаров целый год проработал врио губернатора. Думаю, что за это время у него сложилась определенная модель управления регионом. Он выстраивает структуру и принимает кадровые решения, исходя из состояния дел в губернии, - сказал Виктор Сойфер. - Развитие региона обсуждалось с жителями на прошедших в течение лета стратегических сессиях, на которых люди поставили перед губернатором серьезные задачи. Чтобы их выполнить, Дмитрию Азарову нужна сильная команда. Подбор команды - это очень важный и ответственный процесс".