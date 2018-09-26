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Экология Общество

В Тольятти работает мобильная лаборатория по анализу загрязнений

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти с 24 по 28 сентября работает мобильная аналитическая лаборатория по контролю за состоянием окружающей среды. Специализированный экоавтомобиль принадлежит одному из химических предприятий.

Как сообщили в администрации города, мобильная лаборатория оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, которые позволяют измерять содержание в атмосферном воздухе основных загрязнителей. Лаборатория измеряет диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, аммиака, углеводороды С1-С5, толуол, альфаметилстирол, бутадиен, сероводород.
Также в автомобиле имеется электроаспиратор для отбора проб воздуха и метеокомплекс для определения температуры, влажности, направления и скорости ветра. Аналитическая система снабжена специальным программным обеспечением для обработки результатов измерений. Возможна передача данных по каналам связи в режиме реального времени.

По информации городских чиновников, ежедневно, по согласованию с администрацией, экоавтомобиль выезжает на точки отбора проб в жилые кварталы в утренние и вечерние часы. Выбор мест на карте города определяется количеством тревожных сигналов.

Например, во вторник, 25 сентября, рано утром специалисты взяли пробы воздуха на ул. Победы в районе дома № 5, поскольку по этому адресу зафиксировано очень большое количество жалоб жителей на состояние воздуха.

В мероприятии принял участие первый заместитель главы администрации Тольятти Игорь Ладыка. Он сообщил, что решение о приобретении мобильной лаборатории было принято на межведомственном совещании по вопросам экологии и на заседании экологического совета в администрации. Это намерение согласовано с руководителями крупных химических предприятий города.

"Мобильная лаборатория необходима для того, чтобы мы в любой момент  могли проводить объективный мониторинг. Такой автомобиль будет постоянно базироваться в Тольятти и работать как в плановом режиме, так и по всевозможным отклонениям. Результаты проб, взятых в течение дня в нескольких точках, будут сообщены публично" — рассказал Игорь Ладыка.

В администрации сообщили, что эта мобильная лаборатория продолжит работать в городе до конца недели. Конкретные точки для замеров будут определяться, исходя из анализа жалоб жителей, в том числе озвученных в ходе прямой линии по вопросам экологии, которая проходит сегодня в администрации. В течение недели городские чиновники будут аккумулировать полученные данные, после чего вместе со специалистами на очередном заседании экологического совета примут решение — какой по оснащению экоавтомобиль необходим для Тольятти.

"Губернатором региона и главой Тольятти поставлена задача определиться с приобретением мобильной лаборатории в кратчайшие сроки. Готовность принять участие в приобретении необходимого автомобиля выразила компания "Сибур".  Сегодня она наиболее ресурсно обеспечена в части наличия мобильных станций и комплексов. Также мы прорабатываем вопрос  о привлечении для мониторинга других подобных станций, чтобы купить действительно эффективную, нужную городу технику", — подчеркнул Ладыка.

Необходимость в приобретении мобильной лаборатории возникла после того, как стало очевидно: имеющиеся в городе восемь стационарных постов по мониторингу состояния воздуха не дают полной объективной картины. В пиковое время (вторая половина августа и первая половина сентября), когда поступало максимальное количество жалоб от жителей, практически все данные по измерению в воздухе допустимых концентраций были в норме.

Были привлечены дополнительные лаборатории Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Самарского центра гражданской обороны и противопожарной безопасности, которые замеряли 64 компонента. Незначительное превышение ПДК было отмечено в редких случаях по минимальному количеству компонентов.

"Наша задача на сегодня — "поймать" тот ингредиент, который вызывает запах, смог и раздражение людей" — подчеркнул первый заместитель главы города.

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