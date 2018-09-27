В Самаре снесут несколько деревянных домов по ул. Буянова

Постановлением администрации Самары принято решение о развитии застроенной территории в границах улиц Ульяновской, Никитинской, Буянова, Вилоновской в Ленинском районе.

При застройке территории площади 0,43 га будет снесено пять домов на ул. Буянова: д. 113 литеры А, а, а1, д. 115а (по данным gosjkh.ru, 1917 года постройки), д. 115б (1917 года), д. 115в (ввод в эксплуатацию 1954 год) и д. 117/91а (1890 год постройки). Три здания под номерами 113, 115 и 117 - это деревянные дома.