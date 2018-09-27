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Музеи и выставки Культура

В Доме актера открылась выставка главного художника Сызранского драмтеатра

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка "Театрографика", открывшаяся 26 сентября, приурочена к 100-летнему юбилею Сызранского драматического театра, сообщил корреспондент Волга Ньюс.

Здесь представлены выполненные Анной Митко эскизы сценографии и костюмов к спектаклям, инсталляции из них, театральные костюмы, а также фото из постановок разных лет. В сызранском театре Анна Митко работает шесть лет и оформили более 20 спектаклей.

Массивный деревянный трон, элегантная дамская шляпка, похожий на законченную картину эскиз к сценографии спектакля, где люди в средневековых одеждах сидят за столом и что-то обсуждают…

Экспозиция открывается материалами для оформления прошлогоднего спектакля Сызранской драмы "Дульсинея Тобосская" по Александру Володину.

Далее — другие театрально-сценические миры. Каждый из них не похож друг на друга. Но все отличаются изысканностью авторского почерка. Это спектакли, над которым работала Анна, — "Блэз" по К. Манье, "Касатка" по А. Н. Толстому, "Блажь" по А. Островскому и П. Невежину. "Мудрец" по А. Островскому "Баллада о капитане Бладе" по В. Ткачуку и другие.

В одном лице Анна Митко — и художник (помимо театральных работ, у нее есть и необычные декоративные картины), и сценограф, и дизайнер, и автор костюмов.

А вот эскизы к ее последнему спектаклю - "Ревизор". Его премьера пройдет в театре 27 сентября, в день открытия в театре юбилейного, сотого сезона. Эскиз задника — своего рода фантасмагорическая картина путешествий Хлестакова. На фоне причудливых пейзажей с холмами и старинными домиками мы видим указатели — сколько верст до Парижа, до Москвы, до Сызрани, до Волгограда, а рядом — какие-то выписки из метрических книг, квитанции ЖКХ и прочая ерунда — знак переклички времен — гоголевских и наших.

Работая над образами будущих спектаклей, художник глубоко погружается в ту или иную историческую эпоху. Однако, по словам Анны Митко, историческая точность для нее не так важна, сколько соответствие костюмов или декораций образам конкретных литературных произведений. "Прежде чем приступить к разработке эскизов, я внимательно вчитываюсь в пьесу", — говорит она. При этом исходная точка работы — авторская идея режиссера, который ставит спектакль. "Режиссерский замысел для меня — не противоречие моему замыслу, а наоборот — источник вдохновения, — поясняет Анна. — При этом мне не интересно повторять себя. Хочется быть в спектаклях все время разной. К счастью, у нас в этом смысле полное взаимопонимание с главным режиссером театра Олегом Шаховым".

Есть в экспозиции необычный образ, рожденный не для какого-то конкретного спектакля, а от избытка фантазии автора. Этот образ боярыни Акулины. "На Акулину Гречишницу, — говорится в комментарии к этой работе, — было принято готовить мирскую кашу из гречки и угощать ею странников, нищих и калик".

А неподалеку, где-то на верхнем ярусе экспозиции, словно витает над всем выставочным пространством вырезанная из бумаги муза Мельпомена. Эта белоснежная фигурка покровительницы театра чем-то напоминает ангела.

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