Депутаты гордумы приняли поправки в бюджет Самары

В четверг, 27 сентября, состоялось 49-е заседание Самарской гордумы. Депутаты приняли изменения в главный финансовый документ города на 2018 год, а также поправки, которые освобождают часть дольщиков проблемных объектов от уплаты налога на имущество.

С докладом об изменениях в бюджет Самары на 2018 год и плановый период 2019–2020 гг. выступил руководитель городского департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его информации, поправки в казну учитывают безвозмездные поступления средств вышестоящих бюджетов на 141,2 млн рублей.

68,8 млн руб. направят на реконструкцию детского сада на ул. Георгия Ратнера, 25 в Советском районе, на 69,4 млн руб. закупят квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Еще 2,6 млн руб. добавят на строительство бассейна на территории школы № 127 на улице Кузнецова, 7 в поселке Управленческом Красноглинского района. 300 тыс. руб. выделят на подготовку и содержание площадки для организации специализированного автотранспорта.

Поправки также учитывают безвозмездные поступления от ОАО "Самаранефтегаз". Компания пожертвовала 2 млн руб. на обустройство мини-футбольного поля и площадки для занятий силовой гимнастикой на стадионе "Торпеда" в Октябрьском районе Самары.

Кроме того, в бюджете города 2018 года перераспределяются 298,4 млн руб., 2019 г. — 47,3 млн рублей. С учетом предложенных мэрией поправок доходы бюджета в этом году составят 25,4 млрд руб., расходы — 28,8 млрд рублей. Параметры городской казны 2019–2020 гг. не изменяются.

Депутаты единогласно приняли поправки в двух чтениях. "Изменения в бюджет носят социальный характер, — отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. — Мы закупим 42 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Посредством участия социально ориентированного бизнеса начнем реконструкцию муниципального стадиона "Торпедо". На 100 с лишнем мест сократим очередь в дошкольные учреждения и улучшим материальные условия в школы № 127, построив бассейн по программе "Живу на Волге — умею плавать!".

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты внесли изменения в решение думы от 24 ноября 2014 года № 482 "О налоге на имущество физических лиц". Поправки освобождают часть дольщиков проблемных объектов города от уплаты налога на имущество до тех пор, пока здания не будут введены в эксплуатацию. Депутаты и чиновники Самары посчитали несправедливым, что обманутые граждане платят налог на недостроенное жилье.

Самарцам следует учитывать, что эта льгота носит заявительный характер. Чтобы не платить налоги за недостроенное жилье, им необходимо будет написать соответствующее заявление. Право на льготу имеют лишь те, для кого это жилье является единственным объектом, находящимся в собственности, и кто не использует его для коммерческой деятельности.

По информации министерства строительства Самарской области, на 1 января 2018 года на территории Самары значилось 30 проблемных объектов, а общее количество участников долевого строительства, включенных в реестр, насчитывало 2710 человек.

Депутаты также утвердили изменения в составе двух комитетов — комитете по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям и комитете по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии. Председатель комитета по строительству Игорь Рязанов ранее сложил с себя полномочия депутата. Единогласным решением участников пленарного заседания место председателя комитета занял Сергей Рязанов.

Председатель комитета по ЖКХ Александр Палагичев в связи со сменой места жительства сложил с себя полномочия руководителя этого органа гордумы, но остался в составе депутатов. Его место в комитете занял депутат Павел Чумак.