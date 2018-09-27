Tele2 предлагает клиентам премиальный тариф

Мобильный оператор Tele2 запускает новый тарифный план "Премиум". Оператор предлагает абонентам индивидуальное обслуживание и еще больший объем трафика и минут на номера России.

Тариф "Премиум" отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый "тяжелый" тариф линейки "Мой Tele2" — "Мой онлайн+".

Пользователю нового тарифа доступно от 40 до 50 Гб мобильного интернета в зависимости от региона. В пакет также входит 2000 минут на любые номера России и 500 SMS. Абонентская плата составляет от 1100 до 1500 рублей в месяц. В поездках по России мобильный интернет и звонки на любые номера России стоят, как дома. Клиентам также доступен перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий расчетный период.

Абонентам "Премиума" Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты смогут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711, без прослушивания сообщений системы IVR.

Пользователи тарифа могут активировать дополнительные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам как соцсети Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и мессенджеры WhatsApp, Viber, "ТамТам". Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Транспорт", а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq.

При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга "SOS-пакет", которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. "SOS-пакет" действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.

Клиенты оператора не платят за междугородную связь: на тарифе "Премиум" предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 по России, которые не расходуют основной пакет минут.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Мы формируем выгодные и простые предложения для каждого сегмента пользователей услуг Tele2. Финансовые и операционные результаты компании показывают, что качество абонентской базы улучшается, а ARPU клиентов Tele2 стабильно растет. Чтобы развивать сегмент абонентов с высоким профилем потребления, мы расширяем линейку наших продуктовых предложений и запускаем тариф "Премиум". Он учитывает предпочтения и запросы наиболее активных пользователей мобильного интернета и голосовых услуг. Помимо внушительных объемов базовых услуг, мы предлагаем клиентам индивидуальное обслуживание и популярную у путешественников опцию, которая позволяет не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом".