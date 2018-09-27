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ДТП Происшествия

В Самаре 110 детей пострадали в ДТП за восемь месяцев

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ДТП стали чаще попадать дети.

"За восемь месяцев 2018 г. в Самаре произошло 105 ДТП с участием детей, что на 29% больше аналогичного периода 2017 года, — рассказал начальник Госавтоинспекции Самары Андрей Карпочев. — 110 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года. К счастью, удалось избежать ДТП, в которых бы погибли дети".

В 34 ДТП в 2018 г. дети были пассажирами. 57 ДТП произошло с участием детей-пешеходов (пострадали 58 детей). 12 ДТП произошло с участием детей-велосипедистов.

Были и беспрецедентные случаи. Так, 26 сентября в Самаре 16-летний подросток сидел за рулем буксируемого автомобиля, когда у машины отлетело колесо. В результате несовершеннолетний водитель наехал на велосипедиста. Кроме того, в 2018 г. был случай, когда 12-летняя девочка на квадроцикле наехала на человека на берегу Волги. Еще один несовершеннолетний водитель, 14-летний мальчик, попал в ДТП, управляя автомобилем в городе.

С этим с 24 по 28 сентября в Самаре сотрудники ГАИ и городского департамента образования проводят "Неделю безопасности".

Работники Госавтоинспекции будут приходить в школы и в очередной раз напоминать родителям и детям правила дорожного движения.

"Из 105 ДТП с детьми только 25 произошли по вине детей, в большинстве случаев виноваты родители, — рассказал также начальник отдела воспитательной работы и обеспечения безопасности Департамента образования Самары Андрей Гринблат. — Поэтому и упор делается на работу с родителями. Во время недели безопасности будут проведены родительские собрания, где будет доводиться информация по детскому дорожно-транспортному травматизму и необходимости использования детских кресел и светоотражающих элементов".

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Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

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двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

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да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

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