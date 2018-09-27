Воздух в Тольятти соответствует нормам

В Тольятти с 24 по 28 сентября работает мобильная аналитическая лаборатория по контролю за состоянием окружающей среды. Специализированный экоавтомобиль в утренние и вечерние часы посещает "горячие" точки города, где жители заподозрили наличие "химии" в воздухе.

Как нам сообщили, мобильную лабораторию для Тольятти по просьбе участников межведомственного экологического совещания, прошедшего в Автограде в середине сентября, на днях предоставила корпорация "СИБУР". Лаборатория направлена в Тольятти из Воронежа.

За работой этой бригады 26 сентября наблюдал и корреспондент Волга Ньюс, побывав в трех пунктах отбора проб. Первая точка исследований находилась в Центральном районе на границе санитарно-защитной зоны, прилегающей к предприятию "СИБУР Тольятти" в районе адреса по ул. Льва Толстого, 39, где находится городская госавтоинспекция. Затем мы поехали в массив домов по ул. Калмыцкая, 36, после чего отправились в Автозаводский район на ул. 40 лет Победы. Как пояснила начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти Ирина Медведева, по этим адресам были жалобы. Это, по ее мнению, обусловлено тем, что с потоком ветра, возник некий коридор, по которому именно так распространился запах, который учуяли жители.

Инженер-химик лаборатории санитарно-экологического контроля Анна Свеженцева рассказала, что мониторинг проводится ежесуточно. Отбор проб осуществляется с помощью электроаспиратора, которым оборудована задняя часть автомобиля. Имеется и метеокомплекс для определения температуры, влажности, направления и скорости ветра. Лаборатория оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, которые позволяют измерять содержание в атмосферном воздухе основных загрязнителей. Специальное программное обеспечение позволяет в течение получаса обработать результаты измерений, а после передать данные по каналам связи в режиме реального времени.

"Мы проводим мониторинг воздуха на содержание органических и неорганических веществ. В наше оборудование заложен потенциал анализа определенных компонентов, на основании информации о том, какие могут находиться в выбросах в связи с тольяттинской промышленной спецификой. В настоящее время мы измеряем содержание 11 веществ, в т. ч. диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, аммиака, а также углеводороды С1-С5, толуол, альфаметилстирол, бутадиен и сероводород. Точки отбора проб мы определяем на основании жалоб жителей, учитывая направление ветра от ближайшего предприятия". Специалисты лаборатории рассказали, что в этот день люди, проживающие в районе нахождения первой точки отбора проб, жаловались на наличие тумана и сладковатого запаха химических веществ, но исследования не подтвердили превышения предельных значений. Анна Свеженцева также сказала, что днем ранее были жалобы на запах сероводорода, но его показатели тоже оказались в норме. Она пояснила, что причиной запаха сероводорода может быть то, что сейчас многие устанавливают на автотранспорте газовое оборудование. "Как-то сфальцифицировать полученные данные невозможно, потому что отбор и анализ проб осуществляется автоматизированной системой без участия человека. Я могу только внести адрес и его регистрацию".

По словам специалистов экологической мобильной лаборатории, в Воронеже они уже давно применяют практику экстренного реагирования на сигналы о выбросах. "Мы круглосуточно выезжаем по вызовам от жителей на места и проводим там анализ состояния окружающей среды".

Тольяттинская чиновница Ирина Медведева рассказала, что от населения было пожелание, чтобы были привлечены независимые лаборатории к анализу воздуха в Тольятти. Поэтому, помимо вышеуказанного иногороднего экомобиля, параллельно привлечены и дополнительные лаборатории от росгидрометобсерватории, роспотребнадзора, росприроднадзора, а также из Самары по линии МЧС, которые вели анализ замеров в совокупности на 64 компонента. "Мы хотели обеспечить достаточно обширный мониторинг в дополнение к работе на восьми стационарных постов, действующих в Тольятти постоянно. Мы рады, что в этом нам пошли навстречу и контролирующие органы, и предприятия. По итогам уже проведенной работы, пока каких-то значительных превышений отмечено не было, кроме 1,2-1,3 ПДК. Значения чуть выше были в единичных случаях, так что о критичных показателях говорить нам совершенно нечего. И для такого промышленного города, как Тольятти, в котором к тому же, такое большое количество личного автотранспорта, это нормально. Те превышения, которые когда-либо отмечает наша стационарная лаборатория от росгидромета в течение года, случаются редко, раз в месяц примерно. Поэтому говорить о том, что это как-то существенно влияет на здоровье, не стоит. Человек, который долго стоит рядом со своим газующим автомобилем куда больше вдыхает токсинов" — сообщила она.

Глава Центрального района Артем Гончаров сообщил, что очень важно определить причину, по которой формируется неприятный запах, беспокоящий жителей. Медведева заметила, что причину запаха установить действительно сложно, но специалисты намерены разбираться с этим вопросом. "Действительно есть химические вещества, которые о своем присутствии сигнализируют запахом. Но если запах неприятен, это не всегда означает вред для здоровья. В то же время существуют опасные для жизни газы, например, угарный, которые не пахнут. Именно по этой причине бытовой газ, который мы применяем в газовых плитах, одорируют, чтобы привлечь внимание человека на его утечку. Этот одорант не вредит здоровью, несмотря на то, что пахнет неприятно. Соответственно, говорить, что наличие сильного запаха всегда свидетельствует о превышении ПДК, неверно. Тем более, что всего выбросы неорганического происхождения чаще всего не имеют запаха. В частности, токсичное вещество угарный газ, который присутствует в воздухе всегда. Он является продуктом сгорания при работе двигателей автотранспорта, ТЭЦ, он образуется сжигании чего-либо и при пожарах" — сообщила Медведева.

Она напомнила о том, что на сайте администрации размещен экологический атлас, где можно отслеживать экологическую обстановку и сравнивать данные за разные периоды и даже годы. По ее словам, ситуация в 2008-м, 2012-м и ныне не сильно отличается. "Отмечу, что все существующие крупные предприятия уже не работают на ту полную мощность, как в советский период. К тому же, есть среди них те, которые закрылись, как ОАО "Фосфор". "Волгоцеммаш" и предприятие "Сибур" работают не на полную мощность, потому говорить, что сейчас экологическая обстановка хуже, чем в советское время, неправильно, поскольку промышленная нагрузка на окружающую среду снизилась. Сейчас неблагоприятное воздействие идет от других источников. Например, ленолиум, ламинат, которыми мы отделываем свои помещения, а также бетон выделяют фенолформальдегид, потому в своих квартирах мы можем куда больше получить вреда" — сказала Медведева.

Она рассказала, что сейчас при администрации создается рабочая группа, с привлечением специалистов вузов, предприятий, общественников, которые проанализируют обстановку в городе, в т. ч. по итогам работы мобильной лаборатории. В результате будет сформирована политика контроля за окружающей средой, а также приобретена мобильная лаборатория.

Однако, на создание такой лаборатории уйдет время. На ее строительство, в зависимости от комплекса задач, уходит от трех до девяти месяцев. "На недавних экологических совещаниях в администрации и в прокуратуре прозвучало обращение ко всем крупным предприятиям поучаствовать в приобретении лаборатории, способной определять все вещества, которые выбрасываются в Тольятти. Это оборудование позволит нам иметь полную картину о том, из каких источников формируются загрязнения воздуха. Мы получили согласие от промышленников. Мы надеемся, что момент, когда у города появится собственная лаборатория и мы не будем зависеть ни от СИБУРа, ни от каких-то других служб" — сообщил Гончаров.



