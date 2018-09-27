В Новокуйбышевске отметили День воспитателя и всех дошкольных работников

В четверг, 27 сентября, в Поволжском Доме учителя собрались бывшие и нынешние руководители дошкольных учреждений, заведующие структурными подразделениями. За отличную работу многие из них были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Одновременно с Днем воспитателя здесь отмечали 15-летие Поволжского образовательного округа.
27 сентября в Самарской области прошла целая серия праздничных мероприятий для работников дошкольного образования — концерты, конференции, спартакиады, конкурсы и выставки. Например, в Кинельском управлении представители власти пришли в детские сады, чтобы на час стать воспитателями. А в Поволжском управлении прошло большое торжество с поздравлениями и награждениями, которое украшали самодеятельные номера в исполнении педагогов и их маленьких воспитанников.
"В Поволжском образовательном округе 54 детских сада, в которых трудятся около двух тысяч сотрудников, — поздравила коллег руководитель Поволжского управления регионального Минобрнауки Светлана Сазонова. — Воспитатели и их помощники, музыкальные работники, логопеды, медицинские работники и повара — все те, кто создает удивительную страну детства. Спасибо вам за ваш труд, за творческий подход к любимому делу, за теплоту души и сердца, заботу и внимание по отношению к каждому ребенку".
Среди самых почетных гостей праздника — общественный директор музея истории образования "Истоки", старший методист Службы ранней помощи Поволжского управления Людмила Анисимова.
"Я в системе дошкольного образования работаю практически 52 года, в разных должностях, — рассказывает Людмила Петровна. — Сначала работала воспитателем, заведующей детским садом, а с 1982 года работала в управлении образования, возглавляла систему дошкольного образования сначала в городе, потом в округе. Наши новокуйбышевские "дошкольники" всегда были новаторами. Например, в конце 1980-х годов одними из первых в стране открыли в десяти дошкольных учреждениях компьютерные классы. У нас 150 воспитателей получили высшее образование, не выезжая за пределы города — мы договорились с институтом и к нам приезжали преподаватели. Сегодня многие из них стали руководителями не только в системе образования".
"В нашем округе уже несколько лет активно развивается робототехника для дошкольников, детские команды успешно выступают на различных соревнованиях, — добавляет заведующая детского сада "Василек" Валентина Симакова. — Среди новых направлений работы — проект "Быть нефтяником хочу!". В десяти детских садах школьники начали знакомить малышей с профессиями "Роснефти", показывать химические опыты".
В музее "Истоки", которым руководит Людмила Анисимова, в электронном виде собрано более полутора тысяч летописных материалов об истории всех образовательных организаций округа, в том числе и дошкольных. На его стендах — люди, проекты, награды, события, а в середине зала — стол, за которым удобно проводить встречи с ветеранами.
"Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо нашему помощнику — благотворительному фонду "Виктория", с которым мы сотрудничаем со времени основания нашего Поволжского округа — 15 лет, — говорит Людмила Петровна. — А коллегам-"дошкольникам" хочу пожелать неиссякаемого творчества, здоровья, любить детей и гордиться своей профессией".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.