В Новокуйбышевске отметили День воспитателя и всех дошкольных работников

В четверг, 27 сентября, в Поволжском Доме учителя собрались бывшие и нынешние руководители дошкольных учреждений, заведующие структурными подразделениями. За отличную работу многие из них были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Одновременно с Днем воспитателя здесь отмечали 15-летие Поволжского образовательного округа.

27 сентября в Самарской области прошла целая серия праздничных мероприятий для работников дошкольного образования — концерты, конференции, спартакиады, конкурсы и выставки. Например, в Кинельском управлении представители власти пришли в детские сады, чтобы на час стать воспитателями. А в Поволжском управлении прошло большое торжество с поздравлениями и награждениями, которое украшали самодеятельные номера в исполнении педагогов и их маленьких воспитанников.

"В Поволжском образовательном округе 54 детских сада, в которых трудятся около двух тысяч сотрудников, — поздравила коллег руководитель Поволжского управления регионального Минобрнауки Светлана Сазонова. — Воспитатели и их помощники, музыкальные работники, логопеды, медицинские работники и повара — все те, кто создает удивительную страну детства. Спасибо вам за ваш труд, за творческий подход к любимому делу, за теплоту души и сердца, заботу и внимание по отношению к каждому ребенку".

Среди самых почетных гостей праздника — общественный директор музея истории образования "Истоки", старший методист Службы ранней помощи Поволжского управления Людмила Анисимова.

"Я в системе дошкольного образования работаю практически 52 года, в разных должностях, — рассказывает Людмила Петровна. — Сначала работала воспитателем, заведующей детским садом, а с 1982 года работала в управлении образования, возглавляла систему дошкольного образования сначала в городе, потом в округе. Наши новокуйбышевские "дошкольники" всегда были новаторами. Например, в конце 1980-х годов одними из первых в стране открыли в десяти дошкольных учреждениях компьютерные классы. У нас 150 воспитателей получили высшее образование, не выезжая за пределы города — мы договорились с институтом и к нам приезжали преподаватели. Сегодня многие из них стали руководителями не только в системе образования".

"В нашем округе уже несколько лет активно развивается робототехника для дошкольников, детские команды успешно выступают на различных соревнованиях, — добавляет заведующая детского сада "Василек" Валентина Симакова. — Среди новых направлений работы — проект "Быть нефтяником хочу!". В десяти детских садах школьники начали знакомить малышей с профессиями "Роснефти", показывать химические опыты".

В музее "Истоки", которым руководит Людмила Анисимова, в электронном виде собрано более полутора тысяч летописных материалов об истории всех образовательных организаций округа, в том числе и дошкольных. На его стендах — люди, проекты, награды, события, а в середине зала — стол, за которым удобно проводить встречи с ветеранами.

"Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо нашему помощнику — благотворительному фонду "Виктория", с которым мы сотрудничаем со времени основания нашего Поволжского округа — 15 лет, — говорит Людмила Петровна. — А коллегам-"дошкольникам" хочу пожелать неиссякаемого творчества, здоровья, любить детей и гордиться своей профессией".