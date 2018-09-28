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Ростелеком займется аэрофотосъемкой земель Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком подписал соглашение о намерениях внедрения подробной аэрофотосъемки земель с малой высоты с министерством сельского хозяйства Самарской области. Агропромышленный комплекс губернии планирует использовать новую услугу компании для создания точных карт, определения границ и площадей сельскохозяйственных угодий.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Разработку и внедрение технологии подробной аэрофотосъемки с использованием беспилотных авиационных комплексов осуществляет отдел прикладных проектов Самарского филиала Ростелекома в партнерстве с АНО "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области".

Для загрузки, хранения и обработки большого количества фотоснимков с высоким разрешением специалисты компании предложили использовать возможности национальной геоинформационной платформы РусГИС, разработанной компанией "Ростелеком". Она позволяет реализовать сценарии повышенной сложности: наложить подробную карту местности на изображение со спутника, а затем проанализировать полученные данные и адаптировать их под запросы конкретного заказчика.

"Облако национальной геоинформационной платформы вмещает петабайты информации, - комментирует директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. - При помощи ортофотопланов аграрии будут составлять прогнозы урожайности и выявлять потребности во внесении удобрений. Аналитика на базе платформы РусГИС позволит контролировать качество посевных работ и обработки почвы".

Первые испытания подробной аэрофотосъемки по технологии, разработанной Ростелекомом, были проведены над поселком Кошелевка под Сызранью. В вылетах были задействованы беспилотные авиационные комплексы собственной разработки инжинирингового центра Самарской области и аэрофотосъемочные системы "Геоскан". Эти летающие лаборатории предназначены для длительного воздушного дистанционного мониторинга земной поверхности. Они снимают видео в режиме реального времени при дневном освещении и при помощи тепловизора в инфракрасном спектре. Фотоизображения сохраняются на съемный носитель.

Испытания прошли успешно. Расшифровка данных показала, что разрешение снимков составляет три пикселя на один сантиметр земной поверхности. Это в 50 раз больше, чем мог бы воспроизвести космический телескоп Hubble в идеальных условиях: при отсутствии облачности, смога, тумана и пыли над объектом.

Возможности аэрофотосъемки с большим разрешением практически неограниченны - помимо использования в сельском хозяйстве, ее можно применять для обнаружения несанкционированных свалок, незаконной вырубки леса, пожаров, стихийных бедствий, мониторинга чрезвычайных ситуаций.

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