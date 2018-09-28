Ростелеком займется аэрофотосъемкой земель Самарской области

Ростелеком подписал соглашение о намерениях внедрения подробной аэрофотосъемки земель с малой высоты с министерством сельского хозяйства Самарской области. Агропромышленный комплекс губернии планирует использовать новую услугу компании для создания точных карт, определения границ и площадей сельскохозяйственных угодий.
Разработку и внедрение технологии подробной аэрофотосъемки с использованием беспилотных авиационных комплексов осуществляет отдел прикладных проектов Самарского филиала Ростелекома в партнерстве с АНО "Кластерный инжиниринговый центр Самарской области".
Для загрузки, хранения и обработки большого количества фотоснимков с высоким разрешением специалисты компании предложили использовать возможности национальной геоинформационной платформы РусГИС, разработанной компанией "Ростелеком". Она позволяет реализовать сценарии повышенной сложности: наложить подробную карту местности на изображение со спутника, а затем проанализировать полученные данные и адаптировать их под запросы конкретного заказчика.
"Облако национальной геоинформационной платформы вмещает петабайты информации, - комментирует директор Самарского филиала компании "Ростелеком" Сергей Иванов. - При помощи ортофотопланов аграрии будут составлять прогнозы урожайности и выявлять потребности во внесении удобрений. Аналитика на базе платформы РусГИС позволит контролировать качество посевных работ и обработки почвы".
Первые испытания подробной аэрофотосъемки по технологии, разработанной Ростелекомом, были проведены над поселком Кошелевка под Сызранью. В вылетах были задействованы беспилотные авиационные комплексы собственной разработки инжинирингового центра Самарской области и аэрофотосъемочные системы "Геоскан". Эти летающие лаборатории предназначены для длительного воздушного дистанционного мониторинга земной поверхности. Они снимают видео в режиме реального времени при дневном освещении и при помощи тепловизора в инфракрасном спектре. Фотоизображения сохраняются на съемный носитель.
Испытания прошли успешно. Расшифровка данных показала, что разрешение снимков составляет три пикселя на один сантиметр земной поверхности. Это в 50 раз больше, чем мог бы воспроизвести космический телескоп Hubble в идеальных условиях: при отсутствии облачности, смога, тумана и пыли над объектом.
Возможности аэрофотосъемки с большим разрешением практически неограниченны - помимо использования в сельском хозяйстве, ее можно применять для обнаружения несанкционированных свалок, незаконной вырубки леса, пожаров, стихийных бедствий, мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?