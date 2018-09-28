Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в семь раз

Tele2 подвела итоги роуминговой активности своих клиентов в летний период. Абоненты оператора за границей скачали всемеро больше трафика, чем годом ранее. Такой рост обусловлен расширением географии услуги "Безлимитный интернет за границей".

Лето безлимитного интернета

Tele2 зафиксировала значительный рост активности клиентов в международном роуминге этим летом. Общий объем интернет-трафика в поездках за границу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в семь раз. Это связано с масштабным расширением географии опции "Безлимитный интернет за границей": за июнь-август 2018 года оператор увеличил список стран действия услуги с 54 до 89. Теперь опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах Карибского бассейна.

Услуга оказалась популярна среди абонентов Tele2: в июне-августе 2018 года ее подключили сотни тысяч клиентов. Наибольшее количество гигабайтов скачали пользователи в Турции, Италии и Испании.

Абонентская плата за опцию составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Первой в списке стран для летнего отдыха остается Турция. На второй и третьей позициях расположились Украина и Белоруссия.

Самыми экзотическими направлениями стали Бермудские острова, Бурунди, Замбия, Монтсеррат, Острова Кука, Сент-Люсия, Южный Судан и Ямайка.

Главное спортивное событие лета и входящего роуминга

Этим летом в сети Tele2 зарегистрировалось в два раза больше гостей из других стран, чем годом ранее. Наибольший приток иностранных абонентов в этом году зарегистрирован из Китая. На втором месте по числу зарегистрировавшихся оказались туристы из США, третье место занял Казахстан.

Роуминговая активность иностранных туристов в России показала рост по всем направлениям. Количество выговоренных минут шаг за шагом увеличилось почти на 50%. Но еще охотнее путешественники пользовались мобильным интернетом - летом 2018 года интернет-трафик в гостевом роуминге увеличился в несколько раз.

Список стран-лидеров по объему скачанного трафика за июнь-август 2018 года совпадает с рейтингом стран, показавших наибольшую активность в гостевом роуминге во время главного спортивного события лета. Первую позицию в рейтинге занимает Аргентина, а за ней следуют Китай и США.

Самые активные потребители услуг передачи данных - аргентинцы - показали прирост по объему трафика из года в год в 6 100 раз. При этом число туристов из этой страны, зарегистрировавшихся в сети Tele2, выросло в 161 раз. Лидеры прошлогоднего рейтинга - Китай и США - также продемонстрировали значительный прирост по объему скачанных мегабайтов по сравнению с прошлым годом: в три и два раза, соответственно. Количество абонентов из обеих стран, зарегистрировавшихся в сети Tele2 в июне-августе 2018 года, при этом выросло вдвое.

Внутренний туризм без границ

В апреле Tele2 запустила обновленную тарифную линейку "Мой Tele2". Пользователи линейки не платят за междугородную связь: на всех тарифах "Мой Tele2" предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Внутрисетевой роуминг был отменен на новой линейке с момента запуска. Мобильный интернет и до того много лет тарифицировался, как в домашнем регионе, на всех тарифах Tele2.

В августе 2018 года оператор завершил отмену внутрисетевого роуминга на всех архивных тарифных планах. Теперь на всех тарифах Tele2 входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона.