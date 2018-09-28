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Музеи и выставки Культура

Историк моды Александр Васильев откроет выставку "Кино и мода" в Самаре

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Музее модерна 12 октября в 13.00 откроется выставка "Кино и мода" из коллекции фонда историка моды Александра Васильева (12+).

Кинозвезды во все времена задавали тон в моде, влияя на вкусы миллионов женщин. Иконами стиля ХХ века были Алиса Коонен, Любовь Орлова, Лидия Смирнова, Клара Лучко, Наталья Фатеева, Майя Плисецкая, Анастасия Вертинская, Людмила Целиковская, Татьяна Шмыга, Алиса Фрейндлих, Наталья Селезнева, Людмила Гурченко.

Кинофильмы и журналы, открытки и постеры служили азбукой моды. Женщины всей страны ждали появления на экране кумиров, а затем копировали их новую укладку, макияж, крой и цвет платья, форму шляпы и модель обуви. Кинозвездам подражали, на них равнялись, не думая о том, что кино — это всего лишь иллюзия. Каждая модница мечтает заглянуть в гардероб своих кумиров, чтобы узнать, что они носят, следуют ли модным тенденциям и каким брендам отдают предпочтения.

Историк моды Александр Васильев привезет в Самару выставку "Кино и мода", в которую вошли более 40 вечерних и сценических нарядов, а также раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам кино 1930-х-2000-х годов.

12 октября в 13:00 выставку откроет сам маэстро Александр Васильев. Вход на открытие 250 руб., в остальные дни: взрослый билет 250 рублей, студенты, пенсионеры — 150 рублей.

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