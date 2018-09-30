"СамАрт" играет премьеру "Маугли"

В эти выходные 29–30 сентября в 14:00 и 18:00 в театре "СамАрт" идут премьерные показы спектакля "Маугли".

Самарский театр юного зрителя за свою 87-летнюю историю брался за Киплинга дважды: в 80-х гг. прошлого века на сцене ТЮЗа шли спектакли "Кошка, которая гуляла сама по себе" и "Маугли". В XXI в. над историей о мальчике, воспитанном волчьей стаей, работают самартовцы Татьяна Наумова и Павел Самохвалов. Свой спектакль они назвали пластическими ассоциациями по "Книге джунглей" Редьярда Киплинга. "Хочется сделать взрослую историю", — говорят режиссеры. Татьяна Наумова — актриса театра "СамАрт", ученица режиссерских курсов под руководством Анатолия Праудина. В Самарском ТЮЗе поставила спектакли для детей "Сказки Пушкина" и "Конек-Горбунок". Павел Самохвалов — хореограф "СамАрта", преподаватель современного танца в Самарском институте культуры.

В постановке "СамАрта" есть стая, есть вожак. Вожак решает, вступать в бой с врагом, или тихо удалиться. Вожак решает, место ли в стае человечьему детенышу, или стоит отдать его Большому Тигру на растерзание. Всем известно, что человек — самое слабое и беззащитное из всех живых существ, но кто знает, может быть из Маугли выйдет тот, над кем не будут смеяться джунгли?

Жителей джунглей в спектакле играют Алексей Меженный, Нина Басманова, Сергей Дильдин, Юрий Коннов, Алексей Кондрашев, Ольга Ламинская, Виктория Максимова, Татьяна Наумова, Анастасия Оболдина, Екатерина Образцова, Валерия Павлюк, Кирилл Рогозин, Ярослав Тимофеев, Анна Тулаева, Алексей Фирсов, Марина Щетинина.