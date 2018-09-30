Дарья Касаткина покинула Открытый чемпионат Китая

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина неудачно выступила на старте турнира в Пекине, сообщает championat.com. В матче первого раунда 21-летняя спортсменка проиграла немке Лауре Зигемунд, отказавшись от борьбы во втором сете, — 3:6, 2:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. За это время Касаткина ни разу не подала навылет, семь раз ошиблась на своей подаче и сделала три брейка. Ее соперница также не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.