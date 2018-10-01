В Самаре начался IV Международный фестиваль "Французская осень"

С конца сентября по 10 декабря Альянс Франсез Самара приглашает жителей города на IV Международный фестиваль "Французская осень".

Альянс Франсез Самара организует традиционную "Французскую осень", приуроченную на этот раз к франко-российскому году языков и литературы и 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.

Фестиваль начался с мастерских под руководством ученых из Франции. Школьники Самары и Самарской области узнали о заслугах Луи Пастера и его предшественника Виктора Гальтье. К этому событию Альянс Франсез подготовил русский перевод французской книги "От бешенства до вакцинации".

19 октября в театре "Самарт" можно будет посмотреть спектакль Эмманюэля Нобле "Починять живых" по книге Мейлис де Керангаль с субтитрами на русском языке (Премия Бомарше и Премия Мольера 2017 г. за лучший спектакль). В кинотеатре "Вертикаль" и кафе города покажут французские фильмы.

Альянс Франсез Самара, Французский институт в России и Самарский академический театр оперы и балета 28 октября на заключительном гала-концерте фестиваля им. А.Шелест представятвыступление артистов балета Театра Капитолия (Тулуза, Франция).

На "Французскую осень" приглашают и любителей музыки. Для них в Самарской филармонии пройдут концерты французского пианиста Максима Зеккини и французского органиста Жана-Батиста Дюпона, а в КРЦ "Художественный" пройдет киноконцерт с показом немого кино.

"Французская осень" включает и гастрономические мероприятия. С середины ноября запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации традиционных напитков в ресторане IBIS Kitchen, который является традиционным партнером фестиваля.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

1 октября — старт конкурса в Instagram "Моя литературная Самара"

3 октября 18:30 — открытие книжного клуба на французском языке, Альянс Франсез Самара

5 октября 18:30 — концерт французского пианиста Максима Зеккини, Самарская филармония

8 и 15 октября 19:00 — вечера французского кино, "КиноВертикаль"

9 октября 17:00 — открытие фотовыставки "Мода и дресс-коды", Альянс Франсез Самара

19 октября 18:30 — спектакль "Починять живых" (Франция), театр "СамАрт"

20 октября 18:00 и 20:20, 21 октября 18:00 — ретроспектива немого кино киностудии "Альбатрос" (Париж) и киноконцерт Матье Реньо (Франция), ЦРК "Художественный"

23 октября 19:00 — концерт французского органиста Жан-Батиста Дюпона, Самарская филармония

28 октября — гала-концерт с участием представителей Театра Капитолия (Тулуза, Франция) к 200-летию Мариуса Петипа, Самарский театр оперы и балета

15 ноября 19:00 — вечер Божоле нуво, ресторан IBIS Kitchen

5 декабря 18:30 — гастрономический мастер-класс французской кухни, ресторан IBIS Kitchen

Международный фестиваль "Французская осень" проводится при поддержке Французского института в России и Посольства Франции.