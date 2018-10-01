В Самаре начался IV Международный фестиваль "Французская осень"

С конца сентября по 10 декабря Альянс Франсез Самара приглашает жителей города на IV Международный фестиваль "Французская осень".
Альянс Франсез Самара организует традиционную "Французскую осень", приуроченную на этот раз к франко-российскому году языков и литературы и 200-летию со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.
Фестиваль начался с мастерских под руководством ученых из Франции. Школьники Самары и Самарской области узнали о заслугах Луи Пастера и его предшественника Виктора Гальтье. К этому событию Альянс Франсез подготовил русский перевод французской книги "От бешенства до вакцинации".
19 октября в театре "Самарт" можно будет посмотреть спектакль Эмманюэля Нобле "Починять живых" по книге Мейлис де Керангаль с субтитрами на русском языке (Премия Бомарше и Премия Мольера 2017 г. за лучший спектакль). В кинотеатре "Вертикаль" и кафе города покажут французские фильмы.
Альянс Франсез Самара, Французский институт в России и Самарский академический театр оперы и балета 28 октября на заключительном гала-концерте фестиваля им. А.Шелест представятвыступление артистов балета Театра Капитолия (Тулуза, Франция).
На "Французскую осень" приглашают и любителей музыки. Для них в Самарской филармонии пройдут концерты французского пианиста Максима Зеккини и французского органиста Жана-Батиста Дюпона, а в КРЦ "Художественный" пройдет киноконцерт с показом немого кино.
"Французская осень" включает и гастрономические мероприятия. С середины ноября запланированы кулинарные мастер-классы и дегустации традиционных напитков в ресторане IBIS Kitchen, который является традиционным партнером фестиваля.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
1 октября — старт конкурса в Instagram "Моя литературная Самара"
3 октября 18:30 — открытие книжного клуба на французском языке, Альянс Франсез Самара
5 октября 18:30 — концерт французского пианиста Максима Зеккини, Самарская филармония
8 и 15 октября 19:00 — вечера французского кино, "КиноВертикаль"
9 октября 17:00 — открытие фотовыставки "Мода и дресс-коды", Альянс Франсез Самара
19 октября 18:30 — спектакль "Починять живых" (Франция), театр "СамАрт"
20 октября 18:00 и 20:20, 21 октября 18:00 — ретроспектива немого кино киностудии "Альбатрос" (Париж) и киноконцерт Матье Реньо (Франция), ЦРК "Художественный"
23 октября 19:00 — концерт французского органиста Жан-Батиста Дюпона, Самарская филармония
28 октября — гала-концерт с участием представителей Театра Капитолия (Тулуза, Франция) к 200-летию Мариуса Петипа, Самарский театр оперы и балета
15 ноября 19:00 — вечер Божоле нуво, ресторан IBIS Kitchen
5 декабря 18:30 — гастрономический мастер-класс французской кухни, ресторан IBIS Kitchen
Международный фестиваль "Французская осень" проводится при поддержке Французского института в России и Посольства Франции.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!