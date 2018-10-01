В Тольятти откроется выставка итальянского художника Филиппо Кристини

В пятницу, 12 октября в 19:00 в Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея откроется выставка итальянского художника Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе". Это вторая часть международного выставочного проекта "Аутопия: взгляды из настоящего", который проходит в Тольятти с сентября по декабрь.

Выставка — результат двухнедельного пребывания художника в Тольятти и его визуального исследования города. Миланский художник Филиппо Кристини окончил факультет философии в Университете Павии, одном из старейших вузов Италии. В 2012 г. защитил степень бакалавра с исследовательской работой о Центральном вокзале Милана и в 2014 г. представил магистерскую работу о феноменологии эстетики Эдмунда Гуссерля. С 2015-го полностью занимается искусством и сотрудничает с галереями Galleria lʼAffiche и VS Arte (Милан, Италия).

В выставочном проекте художник продолжает серию работ, связанных с городскими пространствами. Делая отсылку к европейской традиции фланеризма, художник фиксирует свои городские прогулки с помощью фотоаппарата, изучая геометрию архитектуры с помощью полученных снимков и фиксируя результаты исследования с помощью масляных красок на холсте. Его минималистичные монохромные ландшафты задают зрителю вопросы о потенциальном будущем этих пространств.