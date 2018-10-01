Анастасия Павлюченкова уступила Слоун Стивенс в первом круге на турнире в Пекине

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Пекине, в трёх сетах уступив девятому номеру посева американке Слоун Стивенс, сообщает championat.com. Итоговый счёт — 6:7 (8:10), 6:4, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Матч продолжался 2 часа и 48 минут. Девятая ракетка мира Стивенс выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов. Павлюченкова, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, два раза подала навылет, сделала четыре брейка и допустила шесть двойных ошибок.