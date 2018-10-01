В Самаре сотрудник Росгвардии задержан пьяным за рулем

В минувшую субботу, 29 сентября, экипажем 5 роты полка ДПС был задержан младший сержант Росгвардии с явными признаками алкогольного опьянения, сообщают в соцсети активисты "Ночного патруля".
Результаты экспертизы показали у мужчины восьмикратное превышение норм паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. На место были вызваны руководители данного сотрудника, а также инспекция по личному составу Росгвардии.
Также активисты отмечают, что за несколько минут до задержания "росгвардеец" подрался около киоска на пересечении ул. Антонова Овсеенко и ул. Карбышева с не известными ему людьми. Лицо мужчины было в крови.
В Управлении Росгвардии по Самарской области сообщили, что по данному факту руководством назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов Росгвардии.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...