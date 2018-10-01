В Самаре сотрудник Росгвардии задержан пьяным за рулем

В минувшую субботу, 29 сентября, экипажем 5 роты полка ДПС был задержан младший сержант Росгвардии с явными признаками алкогольного опьянения, сообщают в соцсети активисты "Ночного патруля".

Результаты экспертизы показали у мужчины восьмикратное превышение норм паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. На место были вызваны руководители данного сотрудника, а также инспекция по личному составу Росгвардии.

Также активисты отмечают, что за несколько минут до задержания "росгвардеец" подрался около киоска на пересечении ул. Антонова Овсеенко и ул. Карбышева с не известными ему людьми. Лицо мужчины было в крови.

В Управлении Росгвардии по Самарской области сообщили, что по данному факту руководством назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов Росгвардии.