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Происшествия

Появилось видео задержания нетрезвого сотрудника Росгвардии за рулем

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео с нетрезвым младшим сержантом Росгвардии, которого задержали инспекторы ДПС.

Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 29 сентября. Росгвардеец с явными признаками алкогольного опьянения находился за рулем Lada Vesta.

По данным активистов "Ночного патруля", за несколько минут до задержания мужчина подрался около киоска на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Карбышева с не известными ему людьми. На видео и фото видно, что лицо младшего сержанта испачкано кровью.

В Управлении Росгвардии по Самарской области сообщили, что по данному факту руководством назначено проведение служебной проверки, "по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов Росгвардии".

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