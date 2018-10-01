Появилось видео задержания нетрезвого сотрудника Росгвардии за рулем

В распоряжении портала "Волга Ньюс" оказалось видео с нетрезвым младшим сержантом Росгвардии, которого задержали инспекторы ДПС.
Напомним, инцидент произошел в минувшую субботу, 29 сентября. Росгвардеец с явными признаками алкогольного опьянения находился за рулем Lada Vesta.
По данным активистов "Ночного патруля", за несколько минут до задержания мужчина подрался около киоска на пересечении ул. Антонова-Овсеенко и ул. Карбышева с не известными ему людьми. На видео и фото видно, что лицо младшего сержанта испачкано кровью.
В Управлении Росгвардии по Самарской области сообщили, что по данному факту руководством назначено проведение служебной проверки, "по результатам которой сотрудник будет уволен из рядов Росгвардии".
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны