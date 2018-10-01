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Куйбышевский НПЗ инвестирует в развитие района

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевский НПЗ продолжает вкладывать средства в развитие Куйбышевского района г.о. Самары: в конце сентября генеральный директор предприятия Сергей Чепурнов по традиции вручил бюджетным учреждениям района благотворительные сертификаты.

Фото: Фото предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Ежегодную финансовую помощь получили детские сады, школы, учреждения среднего и высшего образования, культуры, ветеранские и молодёжные организации… Участвовать в их судьбе для завода не менее важно, чем развивать собственное производство. "Любой бизнес тесно связан с обществом, пользуется его ресурсами и достижениями. И абсолютно справедливо, когда общество ждёт от бизнеса участия в решении социальных проблем", — отметил Чепурнов.

Получатели сертификатов не скрывают своей радости. "Руководство завода всегда относилось к нам с пониманием: помогало в решении проблем, поддерживало в начинаниях", — рассказывает директор школы № 129 Ирина Кукса. Уже 17 лет в этой школе действуют специализированные "Роснефть-классы", где обучаются ребята, решившие связать свою жизнь с нефтедобычей и нефтепереработкой. Сегодня 57% выпускников этих классов трудятся на предприятиях компании "Роснефть".

В детской музыкальной школе им. П. И. Чайковского благодаря полученному сертификату появятся новые музыкальные инструменты, в том числе мобильное цифровое пианино, которое позволит юным музыкантам давать концерты даже там, где нет инструмента.

Ежегодная благотворительная помощь от завода позволяет решить многие проблемы района: недавно на эти средства был проведён капитальный ремонт ДК "Нефтяник", начат и продолжается важный образовательный проект в Самарском политехническом колледже и в Самарском государственном технической университете, модернизируется материальная база средних школ. "Благотворительность — это не столько вопрос имиджа или репутации. Это, в первую очередь, желание помочь, создать лучшие условия для жизни людей, жителей Куйбышевского района, многие из которых являются работниками НПЗ", — сказал Чепурнов.

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