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Молодежная политика Общество

В Самаре завершилась пятая межрегиональная добровольческая акция "Мы вместе!"

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За пять лет в волонтерской акции "Мы вместе: Самара - Сакский район Крыма" приняли участие около 2 тыс. студентов из 38 учреждений среднего профессионального образования Самарской области.

28 сентября на подведение итогов лета-2018 участники всех восьми смен акции собрались в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна.

"Съездили отлично, потому что Крым - это всегда солнце, позитив, родные уже люди, - рассказывает директор колледжа, руководитель "Самарского Центра развития добровольчества" Татьяна Санникова. - Это патриотизм, потому что мы всегда посещаем село Геройское, Севастополь. Это новые активисты, они появляются в результате действий Школы координаторов, которая там работает все лето. Ребята учились быть лидерами, чтобы привлечь других ребят в систему добровольчества. Выбирали, кому что ближе: есть экологи, медики, аниматоры и так далее. Целый год студенты в своих учебных заведениях соревновались между собой, и в Крым попали лучшие".

Перед торжественной частью ребята радостно приветствовали друг друга, наперебой делились воспоминаниями.

"Волонтерством я занимаюсь еще со школы, но в колледже стал уделять этому больше времени, - говорит студент Самарского энергетического колледжа Александр Сукачев. - Волонтерство нельзя называть работой, мы просто помогаем людям, общаемся. В Сакском районе мы занимались благоустройством, убирали пляжи, помогали людям с ограниченными возможностями купаться в море. Девочки занимались с детьми: играли, делали аквагрим, плели косички не только детям, но и их мамам. Самое яркое впечатление, конечно же, море и огромные медузы, которых все поначалу очень боялись".

"Самое яркое волонтерское воспоминание этого года - вся поездка в Крым. Не было ни минуты, когда бы мы заскучали, - рассказывает Никита Красильников из Самарского машиностроительного колледжа. - Я волонтерю с первого курса, мы проводим субботники, ездим на слеты, сотрудничаем с реабилитационным центром "Журавушка", устраиваем для детей праздники, убираем территорию. Время для добровольчества всегда можно найти, это зависит только от твоего желания".

Торжество, как это всегда бывает у самарских добровольцев, было наполнено музыкой, танцами и СТЭМами разных команд. Общий девиз "У нас все получится, потому что мы вместе!" давно стал визитной карточкой акции.

В начале торжества приветствие губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ребятам передал руководитель управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента по связям с общественностью администрации губернатора Игорь Кулагин.

"Волонтерское движение пользуется все большей популярностью в нашем регионе и во всей стране, - говорилось в обращении. - По инициативе Владимира Владимировича Путина 2018 год объявлен Годом добровольца, волонтера. По зову сердца волонтеры Самарской области ежегодно отправляются в Крым, чтобы оказать помощь ветеранам войны и труда, детям и многодетным семьям, принять участие в военно-патриотических и экологических акциях. Нашими общими усилиями восстановлена братская могила Героев Советского Союза в Сакском районе Республики Крым, отремонтирован ряд социальных объектов. Ваша гражданская активность, готовность заботиться о людях, нуждающихся в поддержке, - доказательство того, что у нас достойная, социально ответственная молодежь, которой по плечу самые сложные и масштабные задачи".

После торжественной части для педагогов, сопровождающих волонтерские группы в учебных заведениях, прошел обучающий семинар, на который приехали московские эксперты.

Президент Фонда развития молодежных волонтерских программ, руководитель направления "Добровольчество в образовании" Координационного совета Общественной палаты РФ Татьяна Арсеньева отметила, что Самарский Центр развития добровольчества - очень известная структура, не случайно он стал экспериментальной площадкой федерального института развития образования.

"Кроме массовых мероприятий, экспертное сообщество проводит еще и методические обучающие семинары, где мы проверяем, насколько верны технологии, которые мы используем в работе с молодежью, ищем новые перспективы роста добровольческого движения, - поясняет эксперт. - Нам нужно посмотреть, изучить и тиражировать на федеральном уровне опыт Самарской области. Ведь самарский Центр развития добровольчества занимается средним профессиональным образованием, а это важная часть студенчества. Дело в том, что волонтерство у нас широко развито в вузовском сообществе, активно идут программы в школе, но не в среднем профессиональном звене".

Татьяна Арсеньева подчеркнула, что Самара известна своими перспективными подходами к развитию инклюзивного добровольчества и опытом межрегионального взаимодействия. Также эксперт отметила самарские программы по развитию здорового образа жизни: сотрудничество с Лигой здоровья нации, работу по профилактике вредных привычек, зависимостей и по развитию технологий спортивной и физической культуры.

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