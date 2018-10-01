Оплатить проезд в самарском метро можно будет с помощью смартфона

В октябре в самарском метрополитене стартует новая безналичная система оплаты проезда MULTIPASS.
Это позволит оплачивать проезд мобильным телефоном и любой бесконтактной смарт-картой, зарегистрировавшись и открыв счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы.
Для оплаты проезда в системе MULTIPASS не требуется ни приобретать билет в кассах, ни покупать транспортные карты, ни ходить в пункты пополнения карт. Чтобы пользоваться MULTIPASS необходимо либо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play, открыть счет и пользоваться для оплаты динамическим штрихкодом, генерируемым на экране телефона, либо привязать любой бесконтактный "ключ", через личный кабинет на сайте MULTIPASS.
В качестве "ключа", открывающего турникет, можно использовать любую бесконтактную карту от социальной, до бесконтактной банковской карты: действующей или просроченной, включая бесконтактные карты платежной системы "МИР".
Для оплаты проезда пассажир просто подносит к валидатору штрихкод на мобильном телефоне или зарегистрированную карту-ключ.
Через приложение в смартфонах, в качестве дополнительных к штрихкоду ключей, можно также зарегистрировать любую бесконтактную карту и, более того, любую NFC метку (браслет, брелок, парковочный жетон и прочее) через смартфоны с NFC интерфейсом.
К каждому открытому счету можно прикрепить до трех различных ключей. Дополнительные ключи пригодятся для "семейных" счетов. Например, родители могут зарегистрировать карту своего ребенка и контролировать его поездки.
Новая система позволяет также, не заходя в кассу, приобрести проездной и "прикрепить" покупку к любому из зарегистрированных "ключей".
Через мобильное приложение или личный кабинет в интернете можно будет контролировать баланс счета и использование "ключей".
В случае потери или поломки "ключа" достаточно удалить карту из своего счета и зарегистрировать другую.
Последние комментарии
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?