Оплатить проезд в самарском метро можно будет с помощью смартфона

В октябре в самарском метрополитене стартует новая безналичная система оплаты проезда MULTIPASS.

Это позволит оплачивать проезд мобильным телефоном и любой бесконтактной смарт-картой, зарегистрировавшись и открыв счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы.

Для оплаты проезда в системе MULTIPASS не требуется ни приобретать билет в кассах, ни покупать транспортные карты, ни ходить в пункты пополнения карт. Чтобы пользоваться MULTIPASS необходимо либо загрузить мобильное приложение из Apple Store или Google Play, открыть счет и пользоваться для оплаты динамическим штрихкодом, генерируемым на экране телефона, либо привязать любой бесконтактный "ключ", через личный кабинет на сайте MULTIPASS.

В качестве "ключа", открывающего турникет, можно использовать любую бесконтактную карту от социальной, до бесконтактной банковской карты: действующей или просроченной, включая бесконтактные карты платежной системы "МИР".

Для оплаты проезда пассажир просто подносит к валидатору штрихкод на мобильном телефоне или зарегистрированную карту-ключ.

Через приложение в смартфонах, в качестве дополнительных к штрихкоду ключей, можно также зарегистрировать любую бесконтактную карту и, более того, любую NFC метку (браслет, брелок, парковочный жетон и прочее) через смартфоны с NFC интерфейсом.

К каждому открытому счету можно прикрепить до трех различных ключей. Дополнительные ключи пригодятся для "семейных" счетов. Например, родители могут зарегистрировать карту своего ребенка и контролировать его поездки.

Новая система позволяет также, не заходя в кассу, приобрести проездной и "прикрепить" покупку к любому из зарегистрированных "ключей".

Через мобильное приложение или личный кабинет в интернете можно будет контролировать баланс счета и использование "ключей".

В случае потери или поломки "ключа" достаточно удалить карту из своего счета и зарегистрировать другую.