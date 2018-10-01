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Общество

Жертву двойных продаж выселили с дочерью из дома, ее петицию подписывают жители России и других стран

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре жертву двойных продаж в доме на ул. Самарской, 165 все-таки выселили из спорной квартиры. Она создала петицию в адрес Генеральной прокуратуры РФ, которую подписывают не только жители Самарской области и России, но и граждане других государств.

Фото: www.change.org

Напомним, о двойных продажах в доме № 165 на ул. Самарской стало известно в 2013 году. Жители дома, которые уже вселились туда, сделали ремонт, вдруг стали получать повестки в суд, в которых говорилось, что у квартиры иной собственник, который купил недвижимость раньше и у другой фирмы.

Суть проблемы в том, что здание строили вместе две компании: ЗАО "ЭДС" или ООО "СК "Спектр плюс", они поделили между собой жилые и нежилые помещения, потом дому добавили этажность, произошла новая "дележка". В итоге на данный момент существует несколько версий документов, какая из них правильная — сейчас разбираются правоохранительные органы, потому что обе компании продали одни и те же квартиры разным семьям в разное время.

Уголовное дело буксует в полиции уже не первый год, а суды тем временем в гражданском порядке передают жилье от одних владельцев другим.

Так произошло и с квартирой Джамили Яфаровой, теперь у нее новый собственник — Зоя Семенова. 26 сентября принудительно выселять Яфарову с дочерью прибыли судебные приставы, полиция и новая владелица жилья. Последняя оказалась женщиной в возрасте и корреспонденту Волга Ньюс сообщила, что ничего против Яфаровой не имеет, но постановление суда о передаче недвижимости ей в собственность в законную силу вступило уже три года назад, так что никуда от него не денешься.

Оказавшись буквально на улице, Яфарова с дочерью выложили видео и фото того, как их выселяют из квартиры в соцсети, что сразу вызвало негодование пользователей. После этого власти выделили семье комнату в социальной гостинице.

Учитывая, что Яфарова продолжает платить ипотеку за квартиру, собственницей которой по факту уже не является, и долг за кредит только растет, ситуация складывается достаточно странная.

Семья создала петицию в адрес Генеральной прокуратуры РФ с просьбой взять под контроль расследование мошенничества по факту двойных продаж, потому что иначе выяснить, чей договор купли-продажи на самом деле был заключен правомерно, невозможно.

Ссылку на петицию активно распространяют в соцсетях: Санкт-Петербург, Саратов, Уфа, даже Франция, Великобритания, Турция и другие. "Мои иностранцы сейчас вообще в шоке, говорят, что мы живем в варварской стране. Обещали поделиться везде, где только можно", — пишут друзья выселенной семьи.

Гид потребителя

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