Жертву двойных продаж выселили с дочерью из дома, ее петицию подписывают жители России и других стран

В Самаре жертву двойных продаж в доме на ул. Самарской, 165 все-таки выселили из спорной квартиры. Она создала петицию в адрес Генеральной прокуратуры РФ, которую подписывают не только жители Самарской области и России, но и граждане других государств.
Напомним, о двойных продажах в доме № 165 на ул. Самарской стало известно в 2013 году. Жители дома, которые уже вселились туда, сделали ремонт, вдруг стали получать повестки в суд, в которых говорилось, что у квартиры иной собственник, который купил недвижимость раньше и у другой фирмы.
Суть проблемы в том, что здание строили вместе две компании: ЗАО "ЭДС" или ООО "СК "Спектр плюс", они поделили между собой жилые и нежилые помещения, потом дому добавили этажность, произошла новая "дележка". В итоге на данный момент существует несколько версий документов, какая из них правильная — сейчас разбираются правоохранительные органы, потому что обе компании продали одни и те же квартиры разным семьям в разное время.
Уголовное дело буксует в полиции уже не первый год, а суды тем временем в гражданском порядке передают жилье от одних владельцев другим.
Так произошло и с квартирой Джамили Яфаровой, теперь у нее новый собственник — Зоя Семенова. 26 сентября принудительно выселять Яфарову с дочерью прибыли судебные приставы, полиция и новая владелица жилья. Последняя оказалась женщиной в возрасте и корреспонденту Волга Ньюс сообщила, что ничего против Яфаровой не имеет, но постановление суда о передаче недвижимости ей в собственность в законную силу вступило уже три года назад, так что никуда от него не денешься.
Оказавшись буквально на улице, Яфарова с дочерью выложили видео и фото того, как их выселяют из квартиры в соцсети, что сразу вызвало негодование пользователей. После этого власти выделили семье комнату в социальной гостинице.
Учитывая, что Яфарова продолжает платить ипотеку за квартиру, собственницей которой по факту уже не является, и долг за кредит только растет, ситуация складывается достаточно странная.
Семья создала петицию в адрес Генеральной прокуратуры РФ с просьбой взять под контроль расследование мошенничества по факту двойных продаж, потому что иначе выяснить, чей договор купли-продажи на самом деле был заключен правомерно, невозможно.
Ссылку на петицию активно распространяют в соцсетях: Санкт-Петербург, Саратов, Уфа, даже Франция, Великобритания, Турция и другие. "Мои иностранцы сейчас вообще в шоке, говорят, что мы живем в варварской стране. Обещали поделиться везде, где только можно", — пишут друзья выселенной семьи.
Последние комментарии
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.
Хотел бы расшарить информацию. Надо скрины свидетельств права собственности. Можно писать на aqr7cohyama@mail.ru
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?