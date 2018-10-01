К техническому творчеству в детском саду № 153 приобщают с младых ногтей

Самарский детский сад № 153, где созданы благоприятные условия для личностного развития, образования и общения детей, посещают 650 мальчишек и девчонок. Здесь дошкольники получают разностороннее образование.
В детском саду № 153 педагоги прилагают максимум усилий для речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического развития детей. При этом приоритетными в настоящее время являются такие направления работы, как мотивация к самостоятельному познанию мира и занятиям техническим творчеством.
В январе 2017 года на базе этого детского сада начала свою деятельность городская проектная площадка "Формирование познавательных действий у детей 4-7 лет с использованием игровых технологий". Для достижения ее главной цели — повышения уровня познавательного развития дошкольников — во всех группах была обновлена развивающая предметно-пространственная среда. Материалами и оборудованием для стимулирования познавательного интереса у ребят оснащены коридоры, лестничные пролеты и другие помещения детсада.
С декабря прошлого года детский сад является экспериментальной площадкой Российской академии образования по теме "Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы "От Фребеля до робота" в соответствии с ФГОС дошкольного образования". "Чем раньше дети проявляют интерес к научно-техническому творчеству, тем больше вероятность того, что в будущем они свяжут свою жизнь с востребованными сегодня инженерными профессиями, актуальность которых из года в год будет только расти, — считает заведующий МБДОУ "Детский сад № 153" Самары Ольга Сорокина. — Поэтому мы ставим перед собой задачу — в самом раннем возрасте приобщить ребенка к изучению технических наук".
В рамках этой площадки педагогами организована особая предметная игровая техносреда. В одном из двух корпусов детского сада создано конструкторское бюро "РОБО-тяги", в другом — старшие и подготовительные группы оснащены конструкторами для технического творчества. И будущие инженеры уже имеют в своей копилке первые работы, которые успешно представили на окружном робототехническом фестивале "РобоФестПоволжье-2018" и на всероссийском фестивале "КосмоФест". Ведут их к первым достижениям талантливые педагоги, ежегодно становящиеся призерами различных профессиональных конкурсов. Например, в прошлом году Светлана Саврасова стала победителем городского конкурса "Воспитатель года".
Педагоги активно подключают к образовательно-воспитательному процессу семьи воспитанников. В прошлом учебном году с участием родителей прошел целый ряд мероприятий, среди которых фотоконкурс, фестиваль межсемейных исследовательских проектов, спортивные соревнования и многое другое. По мнению воспитателей, тесное взаимодействие с родителями обеспечивает полноценное развитие детей.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.