К техническому творчеству в детском саду № 153 приобщают с младых ногтей

Самарский детский сад № 153, где созданы благоприятные условия для личностного развития, образования и общения детей, посещают 650 мальчишек и девчонок. Здесь дошкольники получают разностороннее образование.

В детском саду № 153 педагоги прилагают максимум усилий для речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического развития детей. При этом приоритетными в настоящее время являются такие направления работы, как мотивация к самостоятельному познанию мира и занятиям техническим творчеством.

В январе 2017 года на базе этого детского сада начала свою деятельность городская проектная площадка "Формирование познавательных действий у детей 4-7 лет с использованием игровых технологий". Для достижения ее главной цели — повышения уровня познавательного развития дошкольников — во всех группах была обновлена развивающая предметно-пространственная среда. Материалами и оборудованием для стимулирования познавательного интереса у ребят оснащены коридоры, лестничные пролеты и другие помещения детсада.

С декабря прошлого года детский сад является экспериментальной площадкой Российской академии образования по теме "Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы "От Фребеля до робота" в соответствии с ФГОС дошкольного образования". "Чем раньше дети проявляют интерес к научно-техническому творчеству, тем больше вероятность того, что в будущем они свяжут свою жизнь с востребованными сегодня инженерными профессиями, актуальность которых из года в год будет только расти, — считает заведующий МБДОУ "Детский сад № 153" Самары Ольга Сорокина. — Поэтому мы ставим перед собой задачу — в самом раннем возрасте приобщить ребенка к изучению технических наук".

В рамках этой площадки педагогами организована особая предметная игровая техносреда. В одном из двух корпусов детского сада создано конструкторское бюро "РОБО-тяги", в другом — старшие и подготовительные группы оснащены конструкторами для технического творчества. И будущие инженеры уже имеют в своей копилке первые работы, которые успешно представили на окружном робототехническом фестивале "РобоФестПоволжье-2018" и на всероссийском фестивале "КосмоФест". Ведут их к первым достижениям талантливые педагоги, ежегодно становящиеся призерами различных профессиональных конкурсов. Например, в прошлом году Светлана Саврасова стала победителем городского конкурса "Воспитатель года".

Педагоги активно подключают к образовательно-воспитательному процессу семьи воспитанников. В прошлом учебном году с участием родителей прошел целый ряд мероприятий, среди которых фотоконкурс, фестиваль межсемейных исследовательских проектов, спортивные соревнования и многое другое. По мнению воспитателей, тесное взаимодействие с родителями обеспечивает полноценное развитие детей.