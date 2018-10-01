Заволжских дошкольников знакомят с традициями русского народа

Педагоги детского сада "Аленушка" села Заволжье Приволжского района приобщают детей к русской культуре, прививают им любовь и уважение к малой родине.
Детский сад "Аленушка" открылся почти 40 лет назад. Построил его для детей своих рабочих в далеком 1979 году плодосовхоз "Новое Заволжье". "Аленушка" стала добрым и близким домом для уже нескольких поколений нынешних заволжцев. Ведь за прошедшие годы из своих стен она выпустила более 350 воспитанников. И даже те из них, кто сегодня проживает далеко за пределами Приволжского района, с любовью и уважением вспоминают своих "вторых мам", благодаря которым они не забывают свою малую родину.
Педагоги воспитывают будущих патриотов, давая всестороннее развитие своим подопечным. Художественно-эстетическое, экологическое, гражданско-патриотическое образование позволяет дошкольнику понять нравственные ценности и развивать их в себе в дальнейшем. А так как все воспитатели работают с полной отдачей, каждый день принося в детский сад новые интересные идеи, жизнь их воспитанников похожа на чудесную сказку.
Их день наполнен познавательными занятиями и занимательными играми. В музыкальном зале они участвуют в веселых праздниках, сказочных спектаклях. В спортивном зале оживленно проходят занятия физкультурой. С особым интересом ребята приходят в мини-музей "Светлая горница", который сотрудники детского сада собрали и оформили своими руками. Здесь представлены старинные предметы быта: утюги, которыми гладили наши прабабушки, потемневшие от времени крынки, прялка, ухваты, яркие полотенца с народными узорами, сундук, зеркало, зыбка. Дети с большим интересом слушают рассказы воспитателей о том, как использовался каждый предмет, задают вопросы, пробуют приподнять утюг и захватить чугунок ухватом, понимая, насколько непросто было справляться с хозяйством их предкам.
За результаты работы детский сад был неоднократно отмечен на различных уровнях. В его копилке победы на окружных и областных конкурсах, среди которых "Моя малая Родина", "Наряды старины глубокой", "Мы за безопасное будущее" и многие другие.
Все эти достижения — плоды труда сплоченного творческого коллектива, которым руководит Валентина Николаевна Савенкова. В детском саду четыре воспитателя. Более 35 лет всесторонним развитием малышей занимаются опытные профессионалы — Галина Анатольевна Козулева и Ирина Юрьевна Красавина. Не уступают им в мастерстве и самоотдаче и более молодые специалисты — Алена Николаевна Меркулова и Анна Николаевна Кочевадова. Все они стремятся как можно больше доброго и полезного привнести в жизнь самых юных заволжцев.
Стоит отметить, что все идеи творческих воспитателей, которые постоянно ищут новые формы работы с детьми и используют инновационные педагогические технологии, трудно было бы воплотить в жизнь без благотворительной поддержки председателя СПК "Новое Заволжье" Николая Андреевича Савенкова. "Помогать своему району и его жителям Николай Андреевич считает не просто обязанностью, а своим человеческим долгом, — констатирует руководитель детского сада "Аленушка" Валентина Николаевна Савенкова. — Он помог нам отремонтировать здание детсада, установить пластиковые окна и новые двери. Благодаря этому человеку в группах появилась новая детская мебель, интерактивная доска, мягкие модули, а на территории для прогулок установлены красивые беседки". С такой поддержкой воспитателям намного легче создавать в детском саду домашний уют и предметно-развивающую среду.
Валентина Савенкова, руководитель детского сада "Аленушка" с. Заволжье:
— Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Только если мы передадим им культуру и традиции наших предков — сумеем вырастить настоящих патриотов своего родного края.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.