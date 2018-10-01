Заволжских дошкольников знакомят с традициями русского народа

Педагоги детского сада "Аленушка" села Заволжье Приволжского района приобщают детей к русской культуре, прививают им любовь и уважение к малой родине.

Детский сад "Аленушка" открылся почти 40 лет назад. Построил его для детей своих рабочих в далеком 1979 году плодосовхоз "Новое Заволжье". "Аленушка" стала добрым и близким домом для уже нескольких поколений нынешних заволжцев. Ведь за прошедшие годы из своих стен она выпустила более 350 воспитанников. И даже те из них, кто сегодня проживает далеко за пределами Приволжского района, с любовью и уважением вспоминают своих "вторых мам", благодаря которым они не забывают свою малую родину.

Педагоги воспитывают будущих патриотов, давая всестороннее развитие своим подопечным. Художественно-эстетическое, экологическое, гражданско-патриотическое образование позволяет дошкольнику понять нравственные ценности и развивать их в себе в дальнейшем. А так как все воспитатели работают с полной отдачей, каждый день принося в детский сад новые интересные идеи, жизнь их воспитанников похожа на чудесную сказку.

Их день наполнен познавательными занятиями и занимательными играми. В музыкальном зале они участвуют в веселых праздниках, сказочных спектаклях. В спортивном зале оживленно проходят занятия физкультурой. С особым интересом ребята приходят в мини-музей "Светлая горница", который сотрудники детского сада собрали и оформили своими руками. Здесь представлены старинные предметы быта: утюги, которыми гладили наши прабабушки, потемневшие от времени крынки, прялка, ухваты, яркие полотенца с народными узорами, сундук, зеркало, зыбка. Дети с большим интересом слушают рассказы воспитателей о том, как использовался каждый предмет, задают вопросы, пробуют приподнять утюг и захватить чугунок ухватом, понимая, насколько непросто было справляться с хозяйством их предкам.

За результаты работы детский сад был неоднократно отмечен на различных уровнях. В его копилке победы на окружных и областных конкурсах, среди которых "Моя малая Родина", "Наряды старины глубокой", "Мы за безопасное будущее" и многие другие.

Все эти достижения — плоды труда сплоченного творческого коллектива, которым руководит Валентина Николаевна Савенкова. В детском саду четыре воспитателя. Более 35 лет всесторонним развитием малышей занимаются опытные профессионалы — Галина Анатольевна Козулева и Ирина Юрьевна Красавина. Не уступают им в мастерстве и самоотдаче и более молодые специалисты — Алена Николаевна Меркулова и Анна Николаевна Кочевадова. Все они стремятся как можно больше доброго и полезного привнести в жизнь самых юных заволжцев.

Стоит отметить, что все идеи творческих воспитателей, которые постоянно ищут новые формы работы с детьми и используют инновационные педагогические технологии, трудно было бы воплотить в жизнь без благотворительной поддержки председателя СПК "Новое Заволжье" Николая Андреевича Савенкова. "Помогать своему району и его жителям Николай Андреевич считает не просто обязанностью, а своим человеческим долгом, — констатирует руководитель детского сада "Аленушка" Валентина Николаевна Савенкова. — Он помог нам отремонтировать здание детсада, установить пластиковые окна и новые двери. Благодаря этому человеку в группах появилась новая детская мебель, интерактивная доска, мягкие модули, а на территории для прогулок установлены красивые беседки". С такой поддержкой воспитателям намного легче создавать в детском саду домашний уют и предметно-развивающую среду.

Валентина Савенкова, руководитель детского сада "Аленушка" с. Заволжье:

— Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну. Только если мы передадим им культуру и традиции наших предков — сумеем вырастить настоящих патриотов своего родного края.