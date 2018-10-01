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Образование Общество

На базе Самарского университета создается центр гибридных аддитивных технологий

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе состоялась встреча руководителя научно-исследовательской части Самарского университета Альберта Гареева, заместителя первого проректора Никиты Зубарева, заведующего лабораторией аддитивных технологий Виталия Смелова, заведующего кафедрой технологий производства двигателей Александра Хаймовича с представителями компании SLM Solutions RUS. Стороны договорились о создании на базе вуза Центра гибридных аддитивных технологий.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Компанию SLM Solutions RUS на встрече представляли исполнительный директор Деннис Шефер, ведущий технический представитель Торстен Лауди и ведущий технический эксперт Павел Ладнов.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области разработки гибридных аддитивных технологий. Гибридные аддитивные технологии - это сочетание аддитивных технологий (в данном случае технологии селективного лазерного сплавления - СЛС) с последующей механической, электрохимической, термической обработкой.

Компания SLM Solutions RUS является представительством немецкой компании SLM Solutions Group AG, отвечающей за развитие аддитивных технологии в России. В ходе переговоров была достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве и создании инжинирингового центра гибридных аддитивных технологий на базе Самарского университета.

Центр объединит в единое информационное пространство результаты работ и услуги компаний - производителей порошковых композиций, услуги и возможности компании SLM Solutions RUS, а также предприятий, внедряющих аддитивные технологии, научно-исследовательских компаний и университетов. Центр будет сфокусирован на цифровом проектировании и моделировании аддитивных технологий, на примере технологии СЛС отечественных порошковых композиций. Компания проведет аттестацию научно-педагогических работников Самарского университета на право обучения сотрудников предприятий и студентов вузов по образовательным программам и выдаст сертификаты о присуждении квалификации "Оператор установок SLM", "Инженер-технолог аддитивных процессов на установках SLM".

Самарский университет имеет богатый опыт разработки аддитивных технологий с применением установки селективного лазерного сплавления SLM 280HL, производимой компанией SLM Solutions Group AG (Германия, г. Любек). За короткое время (с 2011 года) коллективом лаборатории аддитивных технологий вуза разработаны технологии получения сложнопрофильных деталей из отечественных материалов методом лазерного сплавления. Помимо этого, разработаны методики оптимизации технологических процессов аддитивного производства изделий с заданными характеристиками. Ученые университета разработали рекомендации и сформировали базы данных по основным технологическим режимам селективного лазерного сплавления металлических отечественных порошков. В цехах АО "Металлист-Самара", ОАО "НПП "Аэросила", ПАО "Кузнецов" и других предприятиях внедрены технические регламенты.

На установке SLM 280HL магистры и аспиранты проходят практику, а результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ используются при подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, PhD-диссертаций.

Одним из пунктов меморандума станет проведение совместных научно-исследовательских работ, которые будут включать участие в конференциях и симпозиумах, обмен учеными университета и специалистами компании, совместными публикациями.

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Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

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