На базе Самарского университета создается центр гибридных аддитивных технологий

На этой неделе состоялась встреча руководителя научно-исследовательской части Самарского университета Альберта Гареева, заместителя первого проректора Никиты Зубарева, заведующего лабораторией аддитивных технологий Виталия Смелова, заведующего кафедрой технологий производства двигателей Александра Хаймовича с представителями компании SLM Solutions RUS. Стороны договорились о создании на базе вуза Центра гибридных аддитивных технологий.

Компанию SLM Solutions RUS на встрече представляли исполнительный директор Деннис Шефер, ведущий технический представитель Торстен Лауди и ведущий технический эксперт Павел Ладнов.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области разработки гибридных аддитивных технологий. Гибридные аддитивные технологии - это сочетание аддитивных технологий (в данном случае технологии селективного лазерного сплавления - СЛС) с последующей механической, электрохимической, термической обработкой.

Компания SLM Solutions RUS является представительством немецкой компании SLM Solutions Group AG, отвечающей за развитие аддитивных технологии в России. В ходе переговоров была достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве и создании инжинирингового центра гибридных аддитивных технологий на базе Самарского университета.

Центр объединит в единое информационное пространство результаты работ и услуги компаний - производителей порошковых композиций, услуги и возможности компании SLM Solutions RUS, а также предприятий, внедряющих аддитивные технологии, научно-исследовательских компаний и университетов. Центр будет сфокусирован на цифровом проектировании и моделировании аддитивных технологий, на примере технологии СЛС отечественных порошковых композиций. Компания проведет аттестацию научно-педагогических работников Самарского университета на право обучения сотрудников предприятий и студентов вузов по образовательным программам и выдаст сертификаты о присуждении квалификации "Оператор установок SLM", "Инженер-технолог аддитивных процессов на установках SLM".

Самарский университет имеет богатый опыт разработки аддитивных технологий с применением установки селективного лазерного сплавления SLM 280HL, производимой компанией SLM Solutions Group AG (Германия, г. Любек). За короткое время (с 2011 года) коллективом лаборатории аддитивных технологий вуза разработаны технологии получения сложнопрофильных деталей из отечественных материалов методом лазерного сплавления. Помимо этого, разработаны методики оптимизации технологических процессов аддитивного производства изделий с заданными характеристиками. Ученые университета разработали рекомендации и сформировали базы данных по основным технологическим режимам селективного лазерного сплавления металлических отечественных порошков. В цехах АО "Металлист-Самара", ОАО "НПП "Аэросила", ПАО "Кузнецов" и других предприятиях внедрены технические регламенты.

На установке SLM 280HL магистры и аспиранты проходят практику, а результаты исследовательских и опытно-конструкторских работ используются при подготовке выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров, PhD-диссертаций.

Одним из пунктов меморандума станет проведение совместных научно-исследовательских работ, которые будут включать участие в конференциях и симпозиумах, обмен учеными университета и специалистами компании, совместными публикациями.