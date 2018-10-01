16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Расходы и доходы Самары в 2019 году составят 14,9 млрд рублей Дума Новокуйбышевска приняла отставку Сергея Маркова Депутаты гордумы приняли поправки в бюджет Самары Кинель вышел в финал общероссийского конкурса муниципальных стратегий Кинельский район возглавил Сергей Колесник

Муниципалитеты Власть и политика

Расходы и доходы Самары в 2019 году составят 14,9 млрд рублей

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати

Бюджет Самары на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. будет бездефицитным. Документ размещен на официальном сайте городской администрации. Доходы и расходы города в 2019 г. составят 14,9 млрд рублей. Для сравнения, в бюджете 2018 года на момент его окончательного утверждения доходы и расходы равнялись 15,1 млрд рублей.

Предельной объем муниципального долга равняется доходам и составляет 14,9 млрд руб., из которых 13,7 млрд руб. приходится на кредиты коммерческих организаций. На обслуживание долговых обязательств в 2019 г. будет потрачено 717,5 млн рублей. При этом бюджетных кредитов и гарантий предоставлять не планируется.

Почти треть доходной части предоставляется в виде межбюджетных трансфертов внутригородским районам — 697,6 млн рублей. Также определен объем резервного фонда городской администрации. Он составит 20 млн рублей. Еще 54,3 млн руб. будет отчислено в городской дорожный фонд.

1,6 млрд руб. будут направлены на общегосударственные вопросы. Из них 3,1 млн руб. пойдут на обеспечение работы главы города, 92 млн руб. направят на функционирование думы, а 196,3 млн руб. вложат в деятельность горадминистрации.

Расходы по экономическим статьи составляют 3,1 млрд рублей. Из них 1,89 млрд руб. идет на дорожное хозяйство, 896,5 млн руб. направлены на развитие транспорта, еще 402,7 млн руб. расходуются на "другие вопросы в области национальной экономики". К примеру, 31,4 млн руб. "привязаны" к программе "Стимулирование жилищного строительства в г. о. Самара".

1,6 млрд руб. значится в разделе "ЖКХ". Из них 248,3 млн руб. выделяются по программе "Жилищное хозяйство на территории г. о. Самара". Еще 102,6 млн руб. пойдут на развитие системы дождевой канализации. 710,4 млн руб. направляется на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния городских территорий.

На мероприятия образовательного характера израсходуют 5,1 млрд рублей. Из них 1,5 млрд руб. направляются на субсидии дошкольным учреждениям, 1,3 млрд руб. — на субсидии средним школам. На строительство и капремонт образовательных учреждений пойдет 24,4 млн рублей.

399,8 млн руб. пойдут на социальную политику. Их них 48 млн руб. направляются на пенсионное обеспечение граждан, 223 млн руб. — на другие социальные выплаты и мероприятия. К примеру, 28,9 млн руб. заложено на реализацию программы "Молодой семье — доступное жилье", 37,4 млн руб. — на программу "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста".

507,7 млн руб. выделяется на физическую культуру и спорт. Из них 490,9 млн руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Еще 62 млн руб. выделяется на содержание муниципальных средств массовой информации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4