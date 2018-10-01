Расходы и доходы Самары в 2019 году составят 14,9 млрд рублей

Бюджет Самары на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. будет бездефицитным. Документ размещен на официальном сайте городской администрации. Доходы и расходы города в 2019 г. составят 14,9 млрд рублей. Для сравнения, в бюджете 2018 года на момент его окончательного утверждения доходы и расходы равнялись 15,1 млрд рублей.

Предельной объем муниципального долга равняется доходам и составляет 14,9 млрд руб., из которых 13,7 млрд руб. приходится на кредиты коммерческих организаций. На обслуживание долговых обязательств в 2019 г. будет потрачено 717,5 млн рублей. При этом бюджетных кредитов и гарантий предоставлять не планируется.

Почти треть доходной части предоставляется в виде межбюджетных трансфертов внутригородским районам — 697,6 млн рублей. Также определен объем резервного фонда городской администрации. Он составит 20 млн рублей. Еще 54,3 млн руб. будет отчислено в городской дорожный фонд.

1,6 млрд руб. будут направлены на общегосударственные вопросы. Из них 3,1 млн руб. пойдут на обеспечение работы главы города, 92 млн руб. направят на функционирование думы, а 196,3 млн руб. вложат в деятельность горадминистрации.

Расходы по экономическим статьи составляют 3,1 млрд рублей. Из них 1,89 млрд руб. идет на дорожное хозяйство, 896,5 млн руб. направлены на развитие транспорта, еще 402,7 млн руб. расходуются на "другие вопросы в области национальной экономики". К примеру, 31,4 млн руб. "привязаны" к программе "Стимулирование жилищного строительства в г. о. Самара".

1,6 млрд руб. значится в разделе "ЖКХ". Из них 248,3 млн руб. выделяются по программе "Жилищное хозяйство на территории г. о. Самара". Еще 102,6 млн руб. пойдут на развитие системы дождевой канализации. 710,4 млн руб. направляется на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния городских территорий.

На мероприятия образовательного характера израсходуют 5,1 млрд рублей. Из них 1,5 млрд руб. направляются на субсидии дошкольным учреждениям, 1,3 млрд руб. — на субсидии средним школам. На строительство и капремонт образовательных учреждений пойдет 24,4 млн рублей.

399,8 млн руб. пойдут на социальную политику. Их них 48 млн руб. направляются на пенсионное обеспечение граждан, 223 млн руб. — на другие социальные выплаты и мероприятия. К примеру, 28,9 млн руб. заложено на реализацию программы "Молодой семье — доступное жилье", 37,4 млн руб. — на программу "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста".

507,7 млн руб. выделяется на физическую культуру и спорт. Из них 490,9 млн руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Еще 62 млн руб. выделяется на содержание муниципальных средств массовой информации.