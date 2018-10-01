"Крылья Советов" проиграли "Рубину" - 1:2

В понедельник, 1 октября, в матче 9 тура РПЛ "Крылья Советов" на "Казань Арене" встречались с "Рубином". Счет в матче открыли хозяева поля, после быстрой атаки на 27 минуте матча отличился Подберезкин.
Сравняли счет самарцы почти сразу после перерыва на 49-й минуте матча. Молло навесил в штрафную, защитник выбил мяч на Чичерина, который перевел мяч на дальнюю штангу, и Канунников спокойно переправил мяч в пустые ворота. На 39-й минуте матча Самарджич после столкновения с голкипером получил повреждения и был заменен. На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев. В итоге победа "Рубина" - 2:1.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в субботу, 6 октября, на "Самара Арене" против московского "Динамо". Начало игры в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))