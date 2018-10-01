"Крылья Советов" проиграли "Рубину" - 1:2

В понедельник, 1 октября, в матче 9 тура РПЛ "Крылья Советов" на "Казань Арене" встречались с "Рубином". Счет в матче открыли хозяева поля, после быстрой атаки на 27 минуте матча отличился Подберезкин.

Сравняли счет самарцы почти сразу после перерыва на 49-й минуте матча. Молло навесил в штрафную, защитник выбил мяч на Чичерина, который перевел мяч на дальнюю штангу, и Канунников спокойно переправил мяч в пустые ворота. На 39-й минуте матча Самарджич после столкновения с голкипером получил повреждения и был заменен. На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев. В итоге победа "Рубина" - 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в субботу, 6 октября, на "Самара Арене" против московского "Динамо". Начало игры в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.