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Суды Происшествия

Решение о компенсации Екатерине Пузиковой обжаловали обе стороны процесса

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, Екатерина Сокирская (Пузикова) подала апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о частичном удовлетворении ее иска о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Напомним, 29-летняя Екатерина Сокирская (Пузикова) с июня 2012 г. почти пять с половиной лет была под уголовным преследованием за убийство мужа банкира Дмитрия Пузикова, которого она не совершала. За это время женщина выслушала два обвинительных приговора, трижды была арестована и отсидела более 11 месяцев в камере следственного изолятора. Около года Пузикова находилась под домашним арестом.

В конце октября 2017 г. ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению. Решение апелляционной коллегии Самарского облсуда устояло в вышестоящих инстанциях.

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Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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