Решение о компенсации Екатерине Пузиковой обжаловали обе стороны процесса

В понедельник, 1 октября, Екатерина Сокирская (Пузикова) подала апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о частичном удовлетворении ее иска о компенсации за незаконное уголовное преследование.
Напомним, 29-летняя Екатерина Сокирская (Пузикова) с июня 2012 г. почти пять с половиной лет была под уголовным преследованием за убийство мужа банкира Дмитрия Пузикова, которого она не совершала. За это время женщина выслушала два обвинительных приговора, трижды была арестована и отсидела более 11 месяцев в камере следственного изолятора. Около года Пузикова находилась под домашним арестом.
В конце октября 2017 г. ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению. Решение апелляционной коллегии Самарского облсуда устояло в вышестоящих инстанциях.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.