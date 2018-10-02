Решение о компенсации Екатерине Пузиковой обжаловали обе стороны процесса

В понедельник, 1 октября, Екатерина Сокирская (Пузикова) подала апелляционную жалобу на решение Ленинского райсуда о частичном удовлетворении ее иска о компенсации за незаконное уголовное преследование.

Напомним, 29-летняя Екатерина Сокирская (Пузикова) с июня 2012 г. почти пять с половиной лет была под уголовным преследованием за убийство мужа банкира Дмитрия Пузикова, которого она не совершала. За это время женщина выслушала два обвинительных приговора, трижды была арестована и отсидела более 11 месяцев в камере следственного изолятора. Около года Пузикова находилась под домашним арестом.

В конце октября 2017 г. ее полностью оправдали за непричастностью к преступлению. Решение апелляционной коллегии Самарского облсуда устояло в вышестоящих инстанциях.