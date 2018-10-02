В Красном Яру адвокатессу судят за мошенничество в крупном размере

В понедельник, 1 октября, в Красноярском райсуде под председательством федерального судьи Владимира Акинцева состоялось первое заседание по делу адвоката Веры Агеевой, обвиняемой в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

Напомним, заведующую местным филиалом Палаты адвокатов Самарской области в конце января этого года задержали сотрудники УФСБ. На нее написала заявление клиентка, у которой Агеева просила 1,1 млн руб. за решение вопроса о мягком наказании для ее сына, обвиняемого в грабеже и вымогательстве. Переданные адвокату деньги якобы предназначались государственному обвинителю и судье.

Однако в ходе следствия адвокат предпочла идти под суд не за посредничество во взяточничестве, а за мошенничество. Тем не менее гособвинитель по делу о грабеже и вымогательстве — сотрудница районной прокуратуры Юлия Бирюкова вскоре после задержания Агеевой покинула службу.

Когда уголовное дело первый раз ступило в Красноярский суд на рассмотрение, районная прокуратуру ходатайствовало о его передаче в другой райсуд. Основанием послужило то, что в ходе предварительного расследования была допрошена председатель Красноярского райсуда, от которой весь состав суда якобы находится в служебной зависимости.

Решая вопрос о подсудности, областной суд не нашел оснований удовлетворять ходатайство прокуратуры и дело вернулось в Красный Яр.

На состоявшемся заседании государственный обвинитель вновь поднял вопрос об отводе судьи, но председательствующий отказал ему, сославшись на решение вышестоящей инстанции, вступившее в законную силу.

Подсудимая, в свою очередь, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, что позволяет значительно снизить срок наказания. Однако государственный обвинитель был против удовлетворения этой просьбы. Дескать подсудимая не была согласна с обвинением, заявив, что полученная сумма являлась ее гонораром за оказание юридических услуг.

"Я никогда не давала таких показаний! — возмутилась подсудимая Агеева. — Я полностью признала свою вину."

Тем не менее суд решил провести судебное следствие в полном объеме. Обвинительное заключение будет оглашено 11 октября.