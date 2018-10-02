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Суды Происшествия

В Красном Яру адвокатессу судят за мошенничество в крупном размере

КРАСНЫЙ ЯР. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, в Красноярском райсуде под председательством федерального судьи Владимира Акинцева состоялось первое заседание по делу адвоката Веры Агеевой, обвиняемой в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

Напомним, заведующую местным филиалом Палаты адвокатов Самарской области в конце января этого года задержали сотрудники УФСБ. На нее написала заявление клиентка, у которой Агеева просила 1,1 млн руб. за решение вопроса о мягком наказании для ее сына, обвиняемого в грабеже и вымогательстве. Переданные адвокату деньги якобы предназначались государственному обвинителю и судье.

Однако в ходе следствия адвокат предпочла идти под суд не за посредничество во взяточничестве, а за мошенничество. Тем не менее гособвинитель по делу о грабеже и вымогательстве — сотрудница районной прокуратуры Юлия Бирюкова вскоре после задержания Агеевой покинула службу.

Когда уголовное дело первый раз ступило в Красноярский суд на рассмотрение, районная прокуратуру ходатайствовало о его передаче в другой райсуд. Основанием послужило то, что в ходе предварительного расследования была допрошена председатель Красноярского райсуда, от которой весь состав суда якобы находится в служебной зависимости.

Решая вопрос о подсудности, областной суд не нашел оснований удовлетворять ходатайство прокуратуры и дело вернулось в Красный Яр.

На состоявшемся заседании государственный обвинитель вновь поднял вопрос об отводе судьи, но председательствующий отказал ему, сославшись на решение вышестоящей инстанции, вступившее в законную силу.

Подсудимая, в свою очередь, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, что позволяет значительно снизить срок наказания. Однако государственный обвинитель был против удовлетворения этой просьбы. Дескать подсудимая не была согласна с обвинением, заявив, что полученная сумма  являлась ее гонораром за оказание юридических услуг. 

"Я никогда не давала таких показаний! — возмутилась подсудимая Агеева. — Я полностью признала свою вину."

Тем не менее суд решил провести судебное следствие в полном объеме. Обвинительное заключение будет оглашено 11 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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