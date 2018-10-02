Роман Карцев скончался за день до запланированного выступления в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался на восьмидесятом году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Жванецкая.
Напомним, Роман Карцев с программой "Родился я в Одессе" должен был выступить с гастролями 3 октября в самарском Доме офицеров. Стоимость билетов на его выступление доходила до 1500 рублей.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!