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Культура

Роман Карцев скончался за день до запланированного выступления в Самаре

МОСКВА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 октября, стало известно, что российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался на восьмидесятом году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Жванецкая.

Напомним, Роман Карцев  с программой "Родился я в Одессе" должен был выступить с гастролями 3 октября в самарском Доме офицеров. Стоимость билетов на его выступление доходила до 1500 рублей.

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