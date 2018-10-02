Роман Карцев скончался за день до запланированного выступления в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев скончался на восьмидесятом году жизни. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Жванецкая.

Напомним, Роман Карцев с программой "Родился я в Одессе" должен был выступить с гастролями 3 октября в самарском Доме офицеров. Стоимость билетов на его выступление доходила до 1500 рублей.