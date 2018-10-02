Четыре человека пострадали в Отрадном при столкновении легковушки и двух УАЗов

В понедельник, 1 октября, в 9:15, в Отрадном произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Lada-111730, ехавшего по трассе Самара — Бугуруслан от ул. Строителей в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 89 и 90 км трассы он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшем впереди УАЗ-236324 под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения автомобиль УАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем УАЗ-390994 под управлением 42-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель автомобиля Lada-111730 и его пассажир — 17-летний сын. Мужчину госпитализировали. Его сына после оказания помощи отпустили домой.

Кроме того, как отмечают полицейские, в ДТП пострадали водитель автомобиля УАЗ-3909 и 57-летний пассажир другого УАЗа.

По факту ДТП ведется проверка.