Четыре человека пострадали в Отрадном при столкновении легковушки и двух УАЗов

В понедельник, 1 октября, в 9:15, в Отрадном произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Lada-111730, ехавшего по трассе Самара — Бугуруслан от ул. Строителей в направлении Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, между 89 и 90 км трассы он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшем впереди УАЗ-236324 под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения автомобиль УАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем УАЗ-390994 под управлением 42-летнего водителя.
В аварии пострадал водитель автомобиля Lada-111730 и его пассажир — 17-летний сын. Мужчину госпитализировали. Его сына после оказания помощи отпустили домой.
Кроме того, как отмечают полицейские, в ДТП пострадали водитель автомобиля УАЗ-3909 и 57-летний пассажир другого УАЗа.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.