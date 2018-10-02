Омбудсмен региона проведет прием по вопросам присвоения инвалидности

18-19 октября уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проведет прием по вопросам признания граждан инвалидами.

Участие в приеме примут представители бюро медико-социальной экспертизы, министерства здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

18 октября будут рассматривать вопросы, касающиеся совершеннолетних граждан, на площадках:

— в г. о. Самара — ул. Молодогвардейская, д. 33 Главное бюро медико-социальной экспертизы

— в г. о. Тольятти — Южное шоссе, д. 23;

— в г. о. Сызрань — ул. Щусева, д. 28

— в г. о. Отрадный — ул. Первомайская, д. 25Б

19 октября в Главном бюро медико-социальной экспертизы прием пройдет по вопросам признания инвалидами детей, в котором также примет участие уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

Прием осуществляется по предварительной записи. Телефон для записи: 8(846)374-64-35, 374-64-38.