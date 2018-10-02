"Нова" одержала шестую победу подряд на предварительном этапе Кубка России

В Казани стартовал второй тур предварительного этапа Кубка России. Первыми на площадку волейбольного центра "Санкт-Петербург" вышли "Нова" и оренбургский "Нефтяник".

По ходу матча "Нова" не испытывала серьезных проблем от соперника и на классе переиграла представителя высшей лиги "А". Для победы команде потребовалось минимальное количество партий.

В среду, 6 октября, "Нову" ждет более серьезное испытание. Волжане встретятся с казанским "Зенитом". При своих болельщиках хозяева площадки попытаются взять реванш за проигрыш в первом туре в Стерлитамаке. Трансляцию матча можно будет посмотреть на портале ТВ Старт, сообщает официальный сайт клуба.