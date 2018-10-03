Художественный музей открывает выставку Вадима Сушко "Я люблю судьбу свою"

В четверг, 4 октября, в 18:00 в Художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки Вадима Сушко "Я люблю судьбу свою" (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Вадим Викторович родился в 1938 году в Самаре. В 1959 г. он окончил живописно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища им. Савицкого. С 1959 г. по 1975 г. Сушко сотрудничал с Куйбышевским книжным издательством в качестве оформителя и иллюстратора книг. В 1973 г. он стал одним из основателей Самарского художественного училища, где преподавал живопись и композицию. Вместе с единомышленниками он принял участие и в организации художественной школы в Новокуйбышевске. В 1980 г. Сушко вошел в Союз художников России.

Одним из самых ярких периодов творчества художника пришелся на время Оттепели. Сушко входил в группу художников-шестидесятников "ГМК-62", которые по линии Городского молодежного клуба ездили по комсомольским стройкам Сибири — музыканты с концертами, художники писали картины. ЦК ВЛКСМ организовывал также поездки по старым русским городам, после которых в залах ГМК-62 и Куйбышевского художественного музея проходили выставки творческой молодежи — Сушко, Кондратьева, Песигина. Работы молодых производили сильное впечатление своей новизной, свежестью и выразительностью языка. После частичного падения "железного занавеса", художники осваивали азы мирового искусства ХХ века, открывали для себя творчество мастеров "Бубнового валета", Шагала, Матисса и Пикассо.

Молодые художники открывали для себя и публики своеобразие и красоту древних русских городов, соборов и монастырей. Комплекс монастыря и церквей Свияжска привлек Сушко выражением особенной национальной красоты. Работы, посвященные Свияжску, составляют самый протяженный по времени цикл, начавшийся в 1960-е годы и продолжающийся по сию пору. Уже здесь разрабатывается яркая, своеобразная, узнаваемая манера автора, которая позволяет сочетать в одном произведении черты экспрессии и яркой декоративности, сообщая работе заряд бодрости и веселья.

Последние десятилетия художник обитает в Винновке на берегу Волги. Здесь находится Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, открытый в 2006 году. Но Винновка привлекает к себе не только верующих и богомольцев, а также туристов, которые приплывают сюда, чтобы полюбоваться монастырскими сооружениями. Винновка — это место художников: самарские живописцы, графики и прикладники, среди которых Вадим Сушко, без сомнения, занимает почетное место корифея, пребывают здесь в летний сезон, обретая, без сомнения, дополнительную энергию для своего творчества в сем намоленном месте. Винновские работы Сушко — это не только пейзажи. Его интересует все, что характеризует народный быт — субботние баньки, гуляния на масленицу, вся "карусельная" и балаганная культура российской глубинки. Его работы узнаваемы и внушают нам "радость жизни" — то чувство, которое так стремились передать в своем творчестве и Валентин Серов, и Константин Коровин, и Марк Шагал, и Анри Матисс, и Пабло Пикассо — в разные периоды своего творчества.

За шестидесятилетие творческой деятельности Вадим Викторович создал много прекрасных полотен, которые по сей день, радуют ценителей живописи в Самаре, России, Болгарии, Италии, Корее, США. Работу "Утренний туман" губернатор Самарской области Константин Титов в свое время подарил президенту Германии Роману Херцу. Работы Сушко находятся в собраниях Самарского художественного музея и Пензенской картинной галереи.