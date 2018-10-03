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Общество

Прокуратура ликвидировала семь незаконных стоянок в Железнодорожном районе

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары добилась ликвидации нескольких незаконных парковок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что на территории района действовали стоянки без правоустанавливающих документов.

В результате было ликвидировано семь незаконных парковок по адресам: ул. Спортивная, 17; ул. Братьев Коростелевых, 17а; ул. Владимирская, 29б; пр. Карла Маркса, 49-55/ул. Тверская, 136; пр. Карла Маркса, 126б; ул. Белорецкая, 1-я 155; ул. Дзержинского, 27б.

Кроме того, районная прокуратура следит, чтобы ликвидированные стоянки не появились вновь. Так, вместе с сотрудниками администрации и полиции на ул. Владимирской, 29б повторно демонтировали будку, вновь установленную на занимаемом земельном участке.

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Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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