Прокуратура ликвидировала семь незаконных стоянок в Железнодорожном районе

Прокуратура Железнодорожного района Самары добилась ликвидации нескольких незаконных парковок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что на территории района действовали стоянки без правоустанавливающих документов.

В результате было ликвидировано семь незаконных парковок по адресам: ул. Спортивная, 17; ул. Братьев Коростелевых, 17а; ул. Владимирская, 29б; пр. Карла Маркса, 49-55/ул. Тверская, 136; пр. Карла Маркса, 126б; ул. Белорецкая, 1-я 155; ул. Дзержинского, 27б.

Кроме того, районная прокуратура следит, чтобы ликвидированные стоянки не появились вновь. Так, вместе с сотрудниками администрации и полиции на ул. Владимирской, 29б повторно демонтировали будку, вновь установленную на занимаемом земельном участке.