Прокуратура ликвидировала семь незаконных стоянок в Железнодорожном районе

Прокуратура Железнодорожного района Самары добилась ликвидации нескольких незаконных парковок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее надзорное ведомство обнаружило, что на территории района действовали стоянки без правоустанавливающих документов.
В результате было ликвидировано семь незаконных парковок по адресам: ул. Спортивная, 17; ул. Братьев Коростелевых, 17а; ул. Владимирская, 29б; пр. Карла Маркса, 49-55/ул. Тверская, 136; пр. Карла Маркса, 126б; ул. Белорецкая, 1-я 155; ул. Дзержинского, 27б.
Кроме того, районная прокуратура следит, чтобы ликвидированные стоянки не появились вновь. Так, вместе с сотрудниками администрации и полиции на ул. Владимирской, 29б повторно демонтировали будку, вновь установленную на занимаемом земельном участке.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.