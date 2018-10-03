"Крылья Советов" готовятся к домашнему поединку с "Динамо"

В среду, 3 октября, "Крылья Советов" провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с московским "Динамо".
Вместе с общей группой в занятии приняли участие восстановившиеся от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. По индивидуальной программе продолжает тренироваться нападающий Павел Яковлев. Также время на восстановление требуется Миралу Самарджичу. Защитник, получивший сильный ушиб в игре против казанского "Рубина", не сможет помочь команде в субботней встрече с бело-голубыми.
Матч "Крылья Советов" — "Динамо" пройдет на стадионе "Самара Арена" 6 октября. Начало в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))