"Крылья Советов" готовятся к домашнему поединку с "Динамо"

В среду, 3 октября, "Крылья Советов" провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с московским "Динамо".

Вместе с общей группой в занятии приняли участие восстановившиеся от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. По индивидуальной программе продолжает тренироваться нападающий Павел Яковлев. Также время на восстановление требуется Миралу Самарджичу. Защитник, получивший сильный ушиб в игре против казанского "Рубина", не сможет помочь команде в субботней встрече с бело-голубыми.

Матч "Крылья Советов" — "Динамо" пройдет на стадионе "Самара Арена" 6 октября. Начало в 15:00, сообщает официальный сайт клуба.