Почтальоны помогут медикам повысить качество жизни на селе

В среду, 3 октября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским филиалом Почты России и министерством здравоохранения Самарской области. Документ предполагает проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в сельских районах губернии. Реализация пилотного проекта начнется с Кинель-Черкасского района.
В начале года на встрече главы региона Дмитрия Азарова и генерального директора ФГУП "Почта России" Николая Подгузова была озвучена идея максимально вовлечь почтовую службу в программу народосбережения и в систему коммуникаций с населением.
"Все ресурсы, которые есть на территории региона, должны быть сконцентрированы в рамках государственной программы народосбережения, а это связано со здоровым образом жизни, с медицинской профилактикой и своевременным обращением в соответствующие лечебные учреждения, — рассказывает врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. — Сегодня в министерстве здравоохранения подписано первое соглашение. Сейчас мы работаем с министерством социально-демографической и семейной политики, чтобы оно также могло эффективно задействовать почтальонов на территории сельских районов губернии".
Почтальоны будут включены в общую систему сбора и доставки информации, при помощи специальных анкет они смогут либо анонимно проводить опросы по доступности лекарств или медицинских услуг, либо собирать первичные медицинские данные для медиков. В лечебных учреждениях эти сведения будут переводиться в электронный вид. В рамках национальных проектов, в том числе по информатизации, ФАПы и районные поликлиники получат соответствующее оборудование, средства связи, программное обеспечение.
"Этот проект реализуется по результатам стратегических сессий, которые прошли на территории Самарской области этим летом, — замечает врио министра здравоохранения Геннадий Гридасов. — И участие конкретных муниципалитетов будет своеобразным индикатором их заинтересованности в этой работе. Почему начинаем в Кинель-Черкассах? Тут самая высокая обеспеченность врачами и медицинским персоналом в Самарской области в сельской местности, но показатели смертности — выше средних. Почему? Совместная работа с Почтой России поможет выяснить причины, найти скрытые резервы активного долголетия, провести внешний аудит ситуации".
В программе развития здравоохранения предусмотрены мероприятия по сбору и обработке информации о состоянии здоровья и качестве жизни жителей Самарской области. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены средства, которые в виде субсидий по акту выполненных работ будут поступать исполнителям программы.
На первом этапе почтальоны пройдут дополнительное обучение по оказанию первой помощи, выявлению внешних признаков заболеваний, заполнению медицинских анкет.
"Почтальоны — почти единственные работники, которые приходят в каждый дом, — говорит директор Макрегиона Волга 2 филиала ФГУП "Почта России" Александр Вакуленко. — Их люди знают, им доверяют. И очень важно это доверие использовать для улучшения качества жизни нашего населения, особенно в сельской местности. В перспективе мы хотим охватить все 517 сельских отделений связи губернии. Пилотный медицинский проект начинаем с Кинель-Черкасского района, где будут задействованы 28 отделений связи и более 80 почтальонов. Это не ухудшит нашу основную деятельность по доставке корреспонденции и пенсий. В данных отделениях почтальоны работают на ставке 0,5-0,8, они могут стать соединительным звеном между врачами населением. Сами почтальоны восприняли эксперимент положительно, ведь это возможность дополнительного заработка. Мы будем решать вопрос о дополнительном стимулировании работников Почты России за оказание данных услуг"
"Медицинская помощь и социальная защита напрямую влияют на продолжительность и качество жизни людей, — уверена руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Светлана Михальченко. — Взаимодействие, которое мы будем отрабатывать в Кинель-Черкасском районе, поможет выработать стандартные технологии, которые позволят фельдшеру ФАПа, участковому врачу или врачу общей практики получить информацию о пациенте, который не попадает в поле зрения медицинского работника".
Несколько часов обучения и через два-три дня подготовленный почтальон, посещая дома сельчан, сможет не только провести анкетирование или сообщить о диспансеризации, но и обратить внимание на состояние их здоровья. Узнать, обращался ли, например, пожилой человек, к врачу, принимает ли необходимые лекарства, нужен ли ему специальный медицинский уход. Почтальон сможет оказать первую помощь или вызвать "скорую". Но его главная задача — сообщить о состоянии пациента врачу общей практики или фельдшеру.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.