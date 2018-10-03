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Здравоохранение Общество

Почтальоны помогут медикам повысить качество жизни на селе

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 октября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Самарским филиалом Почты России и министерством здравоохранения Самарской области. Документ предполагает проведение совместных мероприятий, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи в сельских районах губернии. Реализация пилотного проекта начнется с Кинель-Черкасского района.

В начале года на встрече главы региона Дмитрия Азарова и генерального директора ФГУП "Почта России" Николая Подгузова была озвучена идея максимально вовлечь почтовую службу в программу народосбережения и в систему коммуникаций с населением.

"Все ресурсы, которые есть на территории региона, должны быть сконцентрированы в рамках государственной программы народосбережения, а это связано со здоровым образом жизни, с медицинской профилактикой и своевременным обращением в соответствующие лечебные учреждения, — рассказывает врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. — Сегодня в министерстве здравоохранения подписано первое соглашение. Сейчас мы работаем с министерством социально-демографической и семейной политики, чтобы оно также могло эффективно задействовать почтальонов на территории сельских районов губернии".

Почтальоны будут включены в общую систему сбора и доставки информации, при помощи специальных анкет они смогут либо анонимно проводить опросы по доступности лекарств или медицинских услуг, либо собирать первичные медицинские данные для медиков. В лечебных учреждениях эти сведения будут переводиться в электронный вид. В рамках национальных проектов, в том числе по информатизации, ФАПы и районные поликлиники получат соответствующее оборудование, средства связи, программное обеспечение.

"Этот проект реализуется по результатам стратегических сессий, которые прошли на территории Самарской области этим летом, — замечает врио министра здравоохранения Геннадий Гридасов. — И участие конкретных муниципалитетов будет своеобразным индикатором их заинтересованности в этой работе. Почему начинаем в Кинель-Черкассах? Тут самая высокая обеспеченность врачами и медицинским персоналом в Самарской области в сельской местности, но показатели смертности — выше средних. Почему? Совместная работа с Почтой России поможет выяснить причины, найти скрытые резервы активного долголетия, провести внешний аудит ситуации".

В программе развития здравоохранения предусмотрены мероприятия по сбору и обработке информации о состоянии здоровья и качестве жизни жителей Самарской области. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены средства, которые в виде субсидий по акту выполненных работ будут поступать исполнителям программы.

На первом этапе почтальоны пройдут дополнительное обучение по оказанию первой помощи, выявлению внешних признаков заболеваний, заполнению медицинских анкет.

"Почтальоны — почти единственные работники, которые приходят в каждый дом, — говорит директор Макрегиона Волга 2 филиала ФГУП "Почта России" Александр Вакуленко. — Их люди знают, им доверяют. И очень важно это доверие использовать для улучшения качества жизни нашего населения, особенно в сельской местности. В перспективе мы хотим охватить все 517 сельских отделений связи губернии. Пилотный медицинский проект начинаем с Кинель-Черкасского района, где будут задействованы 28 отделений связи и более 80 почтальонов. Это не ухудшит нашу основную деятельность по доставке корреспонденции и пенсий. В данных отделениях почтальоны работают на ставке 0,5-0,8, они могут стать соединительным звеном между врачами населением. Сами почтальоны восприняли эксперимент положительно, ведь это возможность дополнительного заработка. Мы будем решать вопрос о дополнительном стимулировании работников Почты России за оказание данных услуг"
"Медицинская помощь и социальная защита напрямую влияют на продолжительность и качество жизни людей, — уверена руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Светлана Михальченко. — Взаимодействие, которое мы будем отрабатывать в Кинель-Черкасском районе, поможет выработать стандартные технологии, которые позволят фельдшеру ФАПа, участковому врачу или врачу общей практики получить информацию о пациенте, который не попадает в поле зрения медицинского работника".

Несколько часов обучения и через два-три дня подготовленный почтальон, посещая дома сельчан, сможет не только провести анкетирование или сообщить о диспансеризации, но и обратить внимание на состояние их здоровья. Узнать, обращался ли, например, пожилой человек, к врачу, принимает ли необходимые лекарства, нужен ли ему специальный медицинский уход. Почтальон сможет оказать первую помощь или вызвать "скорую". Но его главная задача — сообщить о состоянии пациента врачу общей практики или фельдшеру.

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