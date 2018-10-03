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Муниципалитеты Власть и политика

Муниципалитеты области получат средства на народные проекты

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители области смогут получить средства на развитие и благоустройство своих территорий. В ноябре завершается прием заявок на участие в программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области". О том, как оформить документы, представителям муниципалитетов рассказали на семинаре в губернской думе во вторник, 2 октября.

Программа по поддержке муниципальных инициатив была принята в 2017 году. Ее суть сводится к финансированию проектов, в которых участвуют сами граждане.

"У жителей города появляется идея по переустройству родной территории. Она может быть связана с благоустройством, пожарной безопасностью, водоснабжением, ремонтом социальных объектов и т. д. Главное, чтобы люди поддерживали этот проект и готовы были вложить в него свои средства. Тогда область профинансирует оставшуюся часть суммы", — поясняет исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрий Славецкий.

По его словам, доля местных средств должна составлять не менее 8%. Однако чем сильнее поддержка населения, тем больше шансов у проекта победить в конкурсе. "Речь идет не только о вложениях граждан. Это могут быть деньги местного бюджета или средства коммерческих организаций ", — отмечает Славецкий.

Программа быстро набрала популярность. Если в 2017 году было реализовано всего 13 проектов, то в текущем году их было более 80. "Мы надеемся, что в 2019 г. реализованных проектов будет как минимум в полтора раза больше", — отметил Дмитрий Славецкий.

"Программа действительно работает, — сообщила и. о. председателя комитета губернской думы по местному самоуправлению Вера Попова. — Мы часто ездим по муниципальным образованиям и видим, как в селах и городах появляются детские площадки, новые коммунальные объекты, а в Хворостянке в рамках программы построили замечательный храм".

Среди претендентов на финансирование — сельское поселение Большое Ермаково. В одном из его сел необходимо отремонтировать здание клуба, где также расположены библиотека и ФАП. "Среди жителей поселения есть профессиональные строители, которые готовы выполнить ремонтные работы бесплатно. Нужно лишь закупить необходимые материалы", — говорит глава поселения Александр Гордеев.

А у жителей сельского поселения Кротовка опыт участия в программе уже есть. "В этом году мы приступили к ремонту водопровода по ул. Октябрьской и ул. Пролетарской. Общая стоимость проекта 3,7 млн руб., из которых 2,7 млн руб — местные средства", — рассказывает глава поселения Александра Данильцева. — Сети строились в 50-е годы и сегодня катастрофически изношены, источники водоснабжения не соответствуют санитарным нормам. Для села это настоящая проблема".

Инициативу администрации быстро поддержали жители проблемных улиц. Для сбора средств тут же был открыт специальный счет, куда сельчане перечислили 260 тыс. рублей.

Конкурс проводится дважды в год. Ближайший срок подачи заявок до 1 ноября. Следующий конкурс пройдет уже в марте 2019 года.

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