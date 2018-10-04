Самарчанка, оставившая годовалого сына на Алексеевских озерах, снялась в ток-шоу на "Первом канале"

Жительница Самары Анна Григорьева, оставившая своего годовалого сына без присмотра в коляске на Алексеевских озерах, приняла участие в съемках ТВ-шоу "Мужское и женское" на "Первом канале".

Напомним, 21 сентября житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым ребенком. Малыша он нашел на Алексеевских озерах. Мальчика предали врачам "скорой помощи" и начали искать его родителей.

Матерью ребенка оказалась 37-летняя жительница области с несколькими судимостями — Анна Григорьева. В ходе ток-шок женщина рассказала ведущим, что все было не так, как описывали СМИ и ребенка она не бросала. У женщины нет собственного жилья и незадолго до происшествия с сыном ее попросили освободить квартиру, которую она снимала. По словам Анны, своего сына Диму она оставила под присмотром своих хороших знакомых, которые весь летний период живут в районе озер, а сама уехала обратно в Самару искать новое жилье для себя, трехлетней дочери и сына. Вернувшись обратно за ребенком Анна увидела сотрудников полиции, которые пояснили, что мальчика забрали органы опеки и попечительства и поместили его в больницу. Сейчас Дима находится в реабилитационном центре в Самаре. С момента происшествия мать его ни разу не видела, хотя утверждает, что в больницу к нему приезжала, но ее под разными предлогами не пускали к ребенку.

Всего у женщины четверо детей. Старшей дочери 18 лет, она вышла замуж и в 17 лет родила ребенка. Сейчас она живет с отцом в Тольятти. Со своим отцом живет и средний ребенок Анны, но в отношении него ее лишили родительских прав. Еще есть у женщины трехлетняя дочка Даша — родная сестра Димы, которая тоже живет со своим отцом.

В отношении Анны Григорьевой по инциденту с оставлением ребенка на берегу озера возбудили уголовное дело "Оставление в опасности". Женщину могут лишь родительских прав, но Диму уже ждет другая семья. На передачу пришла чета Юлдашевых, которые решили усыновить мальчика. В их семье уже есть трое детей.