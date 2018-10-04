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Общество

Самарчанка, оставившая годовалого сына на Алексеевских озерах, снялась в ток-шоу на "Первом канале"

МОСКВА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Самары Анна Григорьева, оставившая своего годовалого сына без присмотра в коляске на Алексеевских озерах, приняла участие в съемках ТВ-шоу "Мужское и женское" на "Первом канале".

Напомним, 21 сентября житель Кинеля привез в отдел полиции коляску с годовалым ребенком. Малыша он нашел на Алексеевских озерах. Мальчика предали врачам "скорой помощи" и начали искать его родителей.

Матерью ребенка оказалась 37-летняя жительница области с несколькими судимостями — Анна Григорьева. В ходе ток-шок женщина рассказала ведущим, что все было не так, как описывали СМИ и ребенка она не бросала. У женщины нет собственного жилья и незадолго до происшествия с сыном ее попросили освободить квартиру, которую она снимала. По словам Анны, своего сына Диму она оставила под присмотром своих хороших знакомых, которые весь летний период живут в районе озер, а сама уехала обратно в Самару искать новое жилье для себя, трехлетней дочери и сына. Вернувшись обратно за ребенком Анна увидела сотрудников полиции, которые пояснили, что мальчика забрали органы опеки и попечительства и поместили его в больницу. Сейчас Дима находится в реабилитационном центре в Самаре. С момента происшествия мать его ни разу не видела, хотя утверждает, что в больницу к нему приезжала, но ее под разными предлогами не пускали к ребенку.

Всего у женщины четверо детей. Старшей дочери 18 лет, она вышла замуж и в 17 лет родила ребенка. Сейчас она живет с отцом в Тольятти. Со своим отцом живет и средний ребенок Анны, но в отношении него ее лишили родительских прав. Еще есть у женщины трехлетняя дочка Даша — родная сестра Димы, которая тоже живет со своим отцом.

В отношении Анны Григорьевой по инциденту с оставлением ребенка на берегу озера возбудили уголовное дело "Оставление в опасности". Женщину могут лишь родительских прав, но Диму уже ждет другая семья. На передачу пришла чета Юлдашевых, которые решили усыновить мальчика. В их семье уже есть трое детей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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